美73歲退休教師校園散步遭腐爛電桿離奇砸死 家屬對校方提告

美國費城一名73歲退休教師，之前於高中運動場散步時，一根腐壞的電線桿竟突然斷掉倒下，教師遭電線桿砸中並大量出血，最後不治身亡。家屬於近日對該學區提出告訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起悲劇發生於2024年12月5日上午。73歲的寶拉（Paula Budin）當時正在洛克斯伯勒高中（Roxborough High School）運動場悠閒散步，沒想到一根位於校園體育設施旁的木製電線桿突然從底部斷裂，整根倒下並重重砸在她身上。等到路人發現寶拉時，她已大量出血且失去意識。救護人員趕抵現場後試圖搶救，但仍無法挽回她的生命。

其家人於上周五在費城普通法院提起訴訟，並在訴狀指出，寶拉因嚴重鈍力創傷死亡。寶拉的家屬表示，這根電線桿已經腐蝕超過10年，早在2014年左右就能看見明顯的損壞跡象。然而，費城市學區（School District of Philadelphia）以及受聘負責檢查校園設施的帕森公司（Parsons Corporation），卻未進行適當檢查或維修。

家屬律師表示：「儘管他們實際知道或應該知道這項風險，也了解可能造成災難性傷害，但學區並未採取修正措施，也沒有提醒學生或社區民眾注意相關危險。」

根據法院文件，該校運動場周圍共有4根類似電線桿，用於支撐照明設備及監視攝影機，而該區域平時對公眾開放。寶拉死亡後，學區才將剩餘3根電線桿拆除。不過，學區律師與專家後續調查發現，在意外發生前，這些電線桿從未接受檢查。

訴狀指出，倒塌的電線桿位於草地附近，旁邊還有堆滿雜物的排水孔，長期積水滲入木材內部，使其逐漸「腐爛、惡化至嚴重且危險的損壞狀態」，最終導致悲劇發生。

如今，寶拉家屬正向費城學區及帕森公司提出損害賠償要求，指控兩方疏忽導致寶拉死亡。費城學區發言人向媒體表示，由於案件仍在訴訟程序中，無法對細節發表評論，但理解並承認寶拉女士死亡事件所帶來的悲劇。