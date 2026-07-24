快訊

曾當眾捶王定宇…昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤 最後身影曝光

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

美73歲退休教師校園散步遭腐爛電桿離奇砸死 家屬對校方提告

聯合新聞網／ 綜合報導
退休教師在學校運動場散步，想不到遭電線桿砸中身亡。示意圖／ingimage
退休教師在學校運動場散步，想不到遭電線桿砸中身亡。示意圖／ingimage

美國費城一名73歲退休教師，之前於高中運動場散步時，一根腐壞的電線桿竟突然斷掉倒下，教師遭電線桿砸中並大量出血，最後不治身亡。家屬於近日對該學區提出告訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起悲劇發生於2024年12月5日上午。73歲的寶拉（Paula Budin）當時正在洛克斯伯勒高中（Roxborough High School）運動場悠閒散步，沒想到一根位於校園體育設施旁的木製電線桿突然從底部斷裂，整根倒下並重重砸在她身上。等到路人發現寶拉時，她已大量出血且失去意識。救護人員趕抵現場後試圖搶救，但仍無法挽回她的生命。

其家人於上周五在費城普通法院提起訴訟，並在訴狀指出，寶拉因嚴重鈍力創傷死亡。寶拉的家屬表示，這根電線桿已經腐蝕超過10年，早在2014年左右就能看見明顯的損壞跡象。然而，費城市學區（School District of Philadelphia）以及受聘負責檢查校園設施的帕森公司（Parsons Corporation），卻未進行適當檢查或維修。

家屬律師表示：「儘管他們實際知道或應該知道這項風險，也了解可能造成災難性傷害，但學區並未採取修正措施，也沒有提醒學生或社區民眾注意相關危險。」

根據法院文件，該校運動場周圍共有4根類似電線桿，用於支撐照明設備及監視攝影機，而該區域平時對公眾開放。寶拉死亡後，學區才將剩餘3根電線桿拆除。不過，學區律師與專家後續調查發現，在意外發生前，這些電線桿從未接受檢查。

訴狀指出，倒塌的電線桿位於草地附近，旁邊還有堆滿雜物的排水孔，長期積水滲入木材內部，使其逐漸「腐爛、惡化至嚴重且危險的損壞狀態」，最終導致悲劇發生。

如今，寶拉家屬正向費城學區及帕森公司提出損害賠償要求，指控兩方疏忽導致寶拉死亡。費城學區發言人向媒體表示，由於案件仍在訴訟程序中，無法對細節發表評論，但理解並承認寶拉女士死亡事件所帶來的悲劇。

美國 費城 校園安全

延伸閱讀

0卡更健康？研究揭代糖恐影響腸道好菌 遇這類藥物風險更高

最年幼僅10歲！英國驚爆15歲少年連環性侵案 受害者多達8人

Z世代最怕談錢！逾7成代墊拿不回 近半數因聚餐社交負債

34歲爺孫戀親吐恩愛秘訣 網暗酸全為錢：我也要湖邊別墅

相關新聞

幾小時前才求婚！美24歲警為救女友遭急流沖走 浪漫愛情成永別

美國阿肯色州一名24歲警察日前向交往3年的女友求婚，沒想到求婚沒有多久，女友就發生溺水意外，而男子也為了救女友當場遭急流沖走溺斃。原本充滿喜悅與浪漫的求婚日，最後卻成為家人與愛人永遠難忘的悲傷回憶。

美73歲退休教師校園散步遭腐爛電桿離奇砸死 家屬對校方提告

美國費城一名73歲退休教師，日前在高中運動場散步時，一根腐壞的電線桿竟突然斷掉倒下。教師遭電線桿砸中並大量出血，最後不治身亡，家屬也於近日對該學區提出告訴。

更名川普車站？美國擬斥資80億美元 翻新紐約賓州車站

美國川普政府擬斥資80億美元翻新紐約曼哈頓的「賓州車站」，本週更敦促國會參議員通過這項工程案，但是否會改名為「川普車站」...

政府資源用到爽？范斯家族行程惹維安不滿 特勤局幹員疑洩密遭停職

美國特勤局23日證實，副總統范斯的維安團隊一名成員涉嫌洩露敏感資訊，已遭停職並接受調查。洩露資訊的具體內容尚未公布，但該名幹員因涉嫌「危害行動與資訊安全」接受行政調查，並可能面臨刑事調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。