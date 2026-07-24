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幾小時前才求婚！美24歲警為救女友遭急流沖走 浪漫愛情成永別

聯合新聞網／ 綜合報導
阿肯色州24歲警察馬什剛向女友求婚，想不到幾小時後為了救女友竟不幸溺斃。示意圖／ingimage
阿肯色州24歲警察馬什剛向女友求婚，想不到幾小時後為了救女友竟不幸溺斃。示意圖／ingimage

美國阿肯色州一名24歲警察日前向交往3年的女友求婚，沒想到求婚沒有多久，女友就發生溺水意外，而男子也為了救女友當場遭急流沖走溺斃。原本充滿喜悅與浪漫的求婚日，最後卻成為家人與愛人永遠難忘的悲傷回憶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，阿肯色州羅傑斯警察局（Rogers Police Department）警員馬什（Fred Marsh）於7月18日上午向女友海莉（Hailey）求婚成功，正式和女友成為未婚夫妻。求婚當天稍晚，這對情侶與朋友一同前往密蘇里州埃爾克河（Elk River）划獨木舟，沒想到歡樂時光就此變為悲劇。

海莉進入河中後，突然受到強烈水流影響，掉進河裡掙扎。馬什與另一名羅傑斯警察局員警立即跳入水中救援，兩人也成功將海莉拉回安全位置。不過就在救援過程中，馬什被湍急水流捲走，便再也沒有浮出水面。

海莉的母親派吉特（Sheryl Padgett）接受當地媒體採訪時說，「馬什在離世當天早上向我的女兒求婚，讓她成為他的未婚妻。」她說，這場突如其來的意外，讓原本應該是慶祝的日子變成無法承受的傷痛。

派吉特表示，自己與馬什之間有著特殊的情感連結，兩人過去都曾經歷重大失去，因此很快建立深厚感情。「四年前，我唯一的兒子在家鄉因意外事故離世，所以我們很快產生連結。我叫他兒子，他叫我媽媽。」

週一，載送馬什遺體的車隊行經西北阿肯色州時，沿途許多民眾站在道路旁致敬，向這名英勇的警員表達哀悼。馬什的家人目前正在安排葬禮，預計將有來自全州的大批警察、昔日同學及童年好友前往致意。他於今年4月畢業於阿肯色州執法訓練學院（Arkansas Law Enforcement Training Academy），加入羅傑斯警察局後才剛進入第一年勤務。

為協助海莉度過失去未婚夫後的生活，她的妹妹也發起募款活動。她表示，這場突如其來的離別讓海莉陷入巨大困境，包含新租約、生活帳單以及其他未預期開銷，如今都必須由她獨自承擔。因此她希望透過募款幫助姊姊重新站起來，能夠面對失去愛人的傷痛。

美國 警察 求婚

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