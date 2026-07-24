更名川普車站？美國擬斥資80億美元 翻新紐約賓州車站

美國川普政府擬斥資80億美元翻新紐約曼哈頓的「賓州車站」，本週更敦促國會參議員通過這項工程案，但是否會改名為「川普車站」引發外界議論。

美聯社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）昨天致函聯邦國會，尋求批准這項翻新工程及其他重大交通計畫的資金，但並未明確說明賓州車站（Pennsylvania Station）應改成什麼名字。

運輸部發言人今天提供這封信函，但未回應後續提問。

達菲一直以來都樂見以總統川普的大名作為賓州車站的新名稱。去年夏天，當官員們正在為整修工程招募開發商，達菲就曾說：「我猜你們會問『這會變成川普車站嗎？』我覺得聽起來挺不錯的。」

川普發言人李威特（Karoline Leavitt）今年稍早被問及此事時，僅簡短回應：「有何不可？」

川普在第2任總統任期內，積極透過公共工程計畫留下個人政績，不論是翻新白宮宴會廳、興建凱旋門，還是試圖為甘迺迪中心（Kennedy Center）更名但未果。本月稍早，佛羅里達州棕櫚灘國際機場（PalmBeach International Airport）也已正式更名為唐納．J．川普總統國際機場（President Donald J. TrumpInternational Airport）。

不過，川普表示賓州車站更名想法非他所提，而是「由某些政治人物和建築工會領袖提出」，但他先前也曾坦言，參院民主黨議員舒默（Chuck Schumer）「曾向我提議，把賓州車站改名為川普車站」。

曼哈頓民主黨籍聯邦眾議員納德勒（Jerry Nadler）表示，達菲的信函凸顯了川普政府正在「對賓州車站發動敵意接管」，並試圖從地方當局手中「剝奪控制權」。

納德勒在社群媒體X發文說：「我強烈反對這項荒謬的提議，並再次要求提供資金細節…絕不容許紐約納稅人和通勤乘客被迫為川普的虛榮工程買單。」

當地交通倡議團體「乘客聯盟」（Riders Alliance）發言人普佩爾斯坦（Danny Pearlstein）在聲明中說：「我們應該討論的是改善服務、節省時間和金錢，而不是紀念碑、剪綵儀式或銘牌。」

紐約的賓夕法尼亞車站，與全國其他幾個同名車站一樣，均以賓夕法尼亞鐵路公司（Pennsylvania Railroad）的名稱命名。這家客運鐵路公司當年打造了這座位於曼哈頓中城（Midtown）曾經輝煌一時的大型車站，但這家公司早已歇業。