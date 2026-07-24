美沙核能協議設條件 川普：須與以色列關係正常化

美國總統川普今天對美國與沙烏地阿拉伯的民用核能合作協議設條件，要求沙烏地和以色列關係正常化。沙烏地到目前為止拒絕採取這項行動。

路透社報導，川普表示，唯有沙烏地加入由美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），這項協議才會生效。數個阿拉伯國家根據「亞伯拉罕協議」與以色列建立關係。沙烏地長久以來拒絕在缺乏邁向巴勒斯坦建國途徑的情況下加入「亞伯拉罕協議」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普已多次與波斯灣和阿拉伯盟邦談及將這項協議與「亞伯拉罕協議」掛鉤，若沙烏地不加入他們的行列，「這項協議就告吹」。

美國與沙烏地昨天宣布這項協議，允許沙烏地利用美國技術濃縮鈾和建造核反應爐，且不必像華府對伊朗所要求般接受聯合國突擊核查。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「民用核能協議（不會有鈾濃縮！）…僅涉及非軍事用途，例如伊朗和阿拉伯聯合大公國（及其他國家）早已擁有的用途，這項協議將獲得批准，但前提是沙烏地阿拉伯加入非常受人尊敬且成功的『亞伯拉罕協議』。」

川普說：「美國不反對民用（非濃縮）核設施。」

美國國會將有90個會期日檢視這項協議。此外，針對協議中的濃縮鈾部分也會有為期兩年的可行性研究。

沙烏地駐華府大使館未就川普發文回應置評請求。

李威特在白宮告訴媒體：「我們將持續與沙烏地對等官員商議讓協議定案，希望很快看到他們加入『亞伯拉罕協議』。」

以色列今天表示樂見美方設條件。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中表示：「沙烏地阿拉伯加入『亞伯拉罕協議』將是中東和平的歷史性躍進。」