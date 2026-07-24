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涉嫌洩露副總統私人行程 美特勤局人員受調查

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國媒體最近披露副總統范斯曾要求使用軍用直升機接送他兒子上高爾夫課，特勤局發言人今天表示，所屬一名負責保護副總統的特勤人員，因為涉嫌洩密目前正接受調查。

這起調查源於媒體MS NOW上週報導，范斯（JDVance）的隨扈團隊對副總統及其家人屢次要求私人行程，漸感到「不耐」。

美特勤局（Secret Service ）通訊部主管古利耶米（Anthony Guglielmi）向法新社表示：「一名隸屬副總統特別保護組的人員，因涉嫌危及工作及資訊安全，目前正在接受行政調查，並可能接受刑事調查。」

古利耶米說：「雖無法對個案細節作評論，但一項原則非常明確：任何可能威脅到被保護對象安全的不當行為，都不能容忍。」

美國有線新聞頻道MS NOW報導，范斯曾要求搭乘副總統專用直升機「陸戰隊二號」（Marine Two），陪他的兒子一起往華府附近安德魯聯合基地（JointBase Andrews）的高爾夫球場上課。

報導指出，那次飛行最後因雷陣雨而取消，但這只是范斯一家多次臨時要求的私人行程之一。

范斯與妻子烏莎（Usha）最近迎來第4胎喜訊，他也是美國數十年來首位家中尚有年幼子女的副總統。范斯曾公開讚揚特勤人員及幕僚協助他們一家。

美國特勤局指出，特勤局所保護的對象，最近面臨威脅的次數增多，這是前所未見，包括總統川普多次驚險逃過刺殺行為。

美國 范斯

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