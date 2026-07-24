男子紐約喊真主至大刺傷兩人 警朝仇恨犯罪調查

美國官員表示，一名男子今天在紐約大喊「真主至大」（Allahu akbar）後刺傷兩人，隨後遭到逮捕。警方正在朝仇恨犯罪方向偵辦。

法新社報導，紐約市警察局局長提許（JessicaTisch）在社群平台X上發文表示，這兩名受害者是在曼哈頓中央公園（Central Park）附近發生的兩起攻擊中遇襲，分別為「一名亞裔男子與一名猶太裔男子」，兩人均已送醫治療，「預計沒有生命危險」。

紐約市警察局已逮捕51歲犯嫌莫拉萊斯（RaulMorales）。提許說：「警探正在持續調查此案並釐清犯案動機，但根據受害者與目擊者說法，莫拉萊斯在發動這兩起攻擊期間都高喊『真主至大』。紐約市警察局正在評估這是否屬於仇恨犯罪。」

提許補充指出，警察記錄中並未顯示犯嫌有精神疾病病史。但紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在另一則X貼文中指出，「初步調查顯示，（犯嫌的）心理健康可能是影響因素之一。」

曼達尼表示：「這些充滿仇恨且卑劣的攻擊，在我們的城市毫無容身之處。」他補充說，這兩名受害者目前「狀況穩定」。

美聯社報導，根據警方數據，近年來紐約市的仇恨犯罪案件增加，而整體暴力犯罪率則呈現下滑。提許4月指出，今年截至目前為止，紐約市確認的仇恨犯罪中，有超過一半是針對猶太人。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，她對今天發生的攻擊事件感到厭惡，並強調紐約與猶太和亞裔社群站在一起。

她在社群平台X上發文指出：「亞裔紐約客跟猶太裔紐約客一樣，近年來承受一波又一波因仇恨驅動的暴力。仇恨很少只針對一個族群。無論仇恨何時何地出現，紐約都會持續對抗。」