美25州告川普政府 控災害相關經費與選務措施掛鉤

美國25個州和哥倫比亞特區今天聯合對總統川普政府提告，請求聯邦法官阻止國土安全部以採行特定選務措施作為取得部分災害相關經費的條件。

路透社報導，這25州多為民主黨執政州，他們在羅德島州（Rhode Island）聯邦法院提起訴訟，控訴國土安全部要求各州採行川普政府支持的選務措施，否則將扣留部分災害相關經費。

國土安全部7月10日宣布將扣留聯邦緊急事故管理總署（FEMA）相關補助款的20%，直到各州提交計畫改用可讀取手劃紙本選票的設備，而非使用條碼和QRcode（快速反應二維碼）計票的電子投票系統。這些補助款是用於協助各州準備因應潛在恐怖攻擊等威脅及災害。

國土安全部表示，各州還必須人工審計至少5%的投票選票，核對每場聯邦選舉參與投票人數與投票數量，並將選民名冊與國土安全部資料庫比對，以確保沒有非美國公民被不當登記為選民。

這25州在訴狀中表示，川普政府以調整選務措施作為取得補助款的條件已逾越聯邦政府權限。美國憲法賦予各州管理聯邦選舉的職責。

訴狀寫道：「國會從未授權國土安全部或聯邦緊急事故管理總署改寫州選舉法。」

這些州表示，他們在2026會計年度分配到超過7.4億美元款項，若按照這項引發爭議的政策，意味著國土安全部將扣住至少1.48億美元，

訴狀說，這些補助計畫行之有年，且當初設計時皆未特別考慮到選舉安全。

聯邦緊急事故管理總署發言人在聲明中表示，新規定將有助於維護選舉公正性。

發言人說：「我們完全預料到這些左翼政治人物會反對這些目的在維護選舉安全的常識性措施。」