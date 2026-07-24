美司法部撤回紐時記者傳票 暫平川普專機報導風波

美國司法部今天撤回向「紐約時報」（New York Times）記者發出的傳票。該案源於紐時幾名記者曾報導卡達贈送給總統川普的一架飛機存在安全疑慮。

法新社報導，紐時表示，聯邦檢察官在紐約地方法官蘇布拉瑪寧（Arun Subramanian）主持的聽證會上同意，「目前單方面撤回這些傳票」。

紐時質疑政府要求取得記者電話紀錄與大陪審團證詞的做法，認為此舉是在企圖「恐嚇」媒體，並提出動議要求法院撤銷這些要求。

紐時的律師團隊表示：「政府的行動侵犯第一修正案對新聞採訪活動提供的最基本保障。」

他們表示：「這是針對記者一連串升級攻擊中的最新手段，目的是恐嚇記者，阻止他們進行川普政府公開不滿的報導工作。」

在紐時報導卡達贈送的空軍一號（Air Force One）缺乏包括反飛彈防禦系統等部分安全防護措施後，政府隨即發出這些傳票。

卡達王室去年捐贈這架豪華客機。在此之前，川普曾抱怨自1990年起作為美國總統專機的兩架老舊飛機狀態不佳。

川普7月1日首次搭乘這架經過改裝的波音747-8客機，但他在7月10日結束在安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議後，卻改搭另一架較舊的專機返國，引發外界議論。

土耳其與伊朗接壤，而當時美國與伊朗之間的敵對局勢正好再度升溫，使專機安排更受關注。

川普否認專機有任何安全疑慮，並表示他將把這架新飛機送往英國一處空軍基地，供美軍人員參觀。