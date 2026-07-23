美籌劃部署離岸核反應爐 大幅提升核發電量

美國昨天宣布，已為未來部署離岸核反應爐建立「明確架構」，這是川普政府大幅提升核能發電量計畫的一環。

法新社報導，雖然目前美國尚未有任何商業計畫在規劃或獲得批准，但所謂的浮動式核電廠（FNPP）正日益受到關注。目前俄羅斯在該國遠東地區正營運全球唯一的浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov）。

美國內政部海洋礦產管理局（MMA）表示，已與核子管理委員會（NRC）簽署合作備忘錄，以推動在美國外大陸棚部署反應爐。該地區位於美國沿海，面積達32億英畝，屬於聯邦管轄範圍。

海洋礦產管理局代理局長賈科納（Matt Giacona）在聲明中表示，「潛水式反應爐系統已在海軍領域安全部署數十年，證明其在嚴苛海洋環境中作為可靠能源的潛力」。他另指出，這可能「在未來大大增強美國的能源安全」。

核能管理委員會先進反應爐辦公室主任鮑恩（Jeremy Bowen）補充說明，這為各機構如何合作建立了「明確架構」，以確保「未來潛在申請者能獲得清晰訊息和信心，並實現新興核能技術的安全、穩定與高效部署」。