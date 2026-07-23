美稱中國關鍵礦產供應未達預期 川習會前雙方持續磋商

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天指出，美國目前仍未自中國獲得足夠的關鍵礦產出口，此時美中高層官員正在會商，為習近平預計9月訪問白宮前敲定重要的經濟成果。

「南華早報」報導，葛里爾在聯邦參議院財政委員會作證時表示：「我們確實持續收到中國出口的關鍵礦產，但數量沒有我們希望的那麼多，速度也沒有我們期待的那麼快，不過供應確實存在。」

他的發言正值美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在菲律賓與中國外交部長王毅會面，為預計9月底舉行的川習峰會鋪路。

葛里爾指出，美國政府正透過「各層級定期會議與通話」與中方保持聯繫，以落實中國加快出口許可審批的承諾，並強調美國仍握有「相當大的籌碼」，可敦促中方履行承諾。

他說：「我們擁有各種貿易工具，有些已啟動、有些則暫停使用，可確保中方遵守承諾…更重要的是，我們正加速國內生產，以擺脫對中國的依賴。」

儘管美中去年在韓國釜山達成暫時性貿易休戰，但之後數個月，美國自中國進口的稀土永久磁鐵仍持續減少。今年1、2月的進口量較去年同期下滑22.5%。

中國幾乎壟斷全球稀土加工產業，尤其是國防系統、機器人及電動車高性能磁鐵所需的重稀土元素。

此外，中國也主導石墨、鎵及鍺等其他關鍵礦產的生產。

葛里爾發表上述談話前兩天，美國總統川普才簽署行政命令，要求國防承包商自明年1月起逐步擺脫與北京有關的供應鏈。雖然行政命令未直接點名中國，但文件強調，美國必須在「大國競爭再起的時代」維持軍事優勢。

白宮貿易暨製造業高級顧問納瓦洛（Peter Navarro）說：「中國採取的是我所謂的『餓而不勒死』（starve-not-strangle）策略，不只是針對美國，而是對全世界。他們故意放慢供應速度，再把責任推給官僚程序，藉此向全球傳達一個訊息，即如果各國不向中國低頭，就會承受後果。」

儘管美國正積極降低對中國關鍵礦產的依賴，美中仍同步推動習近平預計在今年秋季訪美前敲定重要的合作成果。

王毅與魯比歐昨天在馬尼拉舉行的東協（ASEAN）外長會議場邊會談了約90分鐘。

魯比歐會後證實，雙方已討論新成立的「貿易委員會」（Board of Trade）與「投資委員會」（Board ofInvestment）如何落實運作，並表示「我認為，在9月訪問成行之前，這可能是我們能夠完成的一項具體成果…這些都是很好的構想，也是建立在我們今年稍早訪中成果的基礎上，因此我們確實進行了討論」。

本月稍早，中國駐美大使館表示，農業與航空業已列入首批降低關稅的合作領域。

中方表示，雙方已「設定擴大雙向農產品貿易的指導性目標」，並「原則上」同意將農產品納入相互降低關稅架構。

儘管美中仍因關稅調查、出口管制，以及對彼此企業祭出限制措施而摩擦不斷，雙方仍持續為習近平訪美籌備合作成果。

中美研究所（Institute for China-America Studies）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）指出，新機制可望「減緩美中脫鉤的速度」，但若要扭轉雙邊經濟關係惡化趨勢，仍需「更深層且更廣泛的合作」。

他表示，貿易委員會確實是一項具體成果，至於投資委員會，他則說：「相關討論幾乎完全沒有公開，現階段看不出有多少可衡量的實質進展。」