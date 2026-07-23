還沒接受訊問就死了！艾普斯坦「星探」陳屍家中 檔案曝「釣魚」獵女

曾為「淫魔」富豪艾普斯坦招募女性的模特兒星探西亞德（Daniel Siad），正遭法國專責人口販運案件的檢察官調查，卻於20日晚間被發現陳屍巴黎附近住家。有關當局已展開死因調查，並將進行驗屍。

衛報報導，69歲的西亞德是數名被控協助艾普斯坦販運及虐待女性的法國男子之一。他的名字出現在美國司法部今年稍早解密的艾普斯坦檔案逾1000份文件中，也面臨性侵等指控。西亞德尚未接受調查人員訊問，生前否認指控，並表示希望提出自己的說法。

西亞德自稱出生於法國、具有阿爾及利亞血統，並持有瑞典國籍。他周遊世界，走訪東歐村莊，或搭機前往古巴或瑞典，試圖尋找從事模特兒工作的女性。他在模特兒界人脈廣泛，也物色艾普斯坦可能想見的女性。

美國司法部檔案顯示，聯邦調查局2016年已接獲西亞德為艾普斯坦工作的線報。西亞德也是艾普斯坦最忠實的通信者之一，直到艾普斯坦死亡前數個月，兩人仍頻繁聯絡；西亞德也收到電匯款項，顯然用以支付旅行物色女性的費用。他把自己的工作比作釣魚（fishing）。西亞德2014年在一封寄給艾普斯坦的電子郵件中解釋，這份工作需要耐心。他寫道：「在這種忙碌中，我有時覺得自己像漁夫，有時很快就釣到，有時沒有魚。」

西亞德經常透過電子郵件，向艾普斯坦提供他正在招募的年輕女性資料。例如，他2009年在一封郵件中指出，「斯洛伐克是非去不可的地方」，並表示自己在當地有45名女性要見，計畫夏季前往斯洛伐克、捷克、波蘭和匈牙利的「小村莊物色人選」，還向對方承諾：「等你來巴黎時，我會給你一個大驚喜。」

艾普斯坦寄給西亞德的電子郵件非常簡短，包括詢問：「新女孩找得怎麼樣了？」、「有任何消息嗎？」或「有任何有趣的女性嗎？」這些女性經常以國籍而非姓名代稱，例如艾普斯坦2014年6月曾詢問：「我人在紐約，那個瑞典女孩在這裡嗎？」

此外，艾普斯坦有時只以「年齡？」回覆西亞德推薦的人選；西亞德則喜歡強調自己為艾普斯坦找到的女性看起來年輕，曾有一次寫道：「26歲，但她看起來像18歲。」

西亞德2月透過電子郵件聲明告訴衛報，他自認向艾普斯坦介紹女性，是為了在巴黎合法舉行的模特兒試鏡，並強調試鏡不超過10分鐘，自己總是立刻與模特兒一起離開現場。他今年稍早接受法國電視台訪問時也說，艾普斯坦辜負他的信任，而他當時「無從得知這個人很危險」，並堅稱自己與發掘的模特兒之間純粹是工作關係。

他表示：「隨著時間過去，人們才發現這個人犯下暴行；幸好，我從未向他介紹任何遭受虐待的未成年人或成年人。我無可自責。」