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美眾院通過950億美元預算 注資伊朗戰爭與期中選舉

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過950億美元的預算架構案，其中大部分資金提撥給五角大廈，用於對伊朗戰爭；另一部分用於11月期中選舉，配合總統川普推動更嚴格選民登記等措施。

這項法案在眾院以216票對214票些微差距獲得通過，接下來將送交聯邦參議院審議，但未來能否通過尚不明朗。

根據方案規劃，其中730億美元提供給軍方及情報機構，主要用於對伊朗戰爭的相關行動。

其次，因川普的貿易戰而受影響農民，有120億美元的支應。

另外，還有100億美元用於選舉相關事項，以配合川普推動全國性選舉新限制措施。

這份預算案是共和黨在11月期中選舉之前的最後一項重大立法行動；今年選舉結果將決定共和黨是否繼續掌握國會多數，進而影響川普的施政是否順利推行。

德勞羅（Rosa DeLauro）等民主黨眾議員批評此一法案，認為國家當前重點，應放在穩定民生物價與住房供應，而不是為一場未經國會批准的戰爭來提供資金。

由於持續的通膨壓力，有關生活成本議題，是美國11月期中選舉的核心焦點。

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