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捐24億助建設計學院 黃仁勳：科技藝術共同形塑文明

中央社／ 舊金山22日專電

美國田納西州范德比大學宣布，輝達執行長黃仁勳夫婦為支持創意發展，捐贈校方7500萬美元（約新台幣24億）打造其舊金山校區的藝術設計學院。黃仁勳說，創意是推動創新重要引擎，科技與藝術共同形塑文明。

今年1月，擁有120年歷史、被視為加州藝術人才重要搖籃的「加州藝術學院」（California College of theArts）因招生下滑宣布收攤，現已步入最後一個學年。

美國田納西州私校范德比大學（VanderbiltUniversity）則與加州藝術學院達成協議，由其收購校地、設立舊金山校區。21日，范德比大學宣布將在該校區成立一所以黃仁勳夫婦（Jen-Hsun and LoriHuang ）為名的藝術、建築與設計學院。

黃仁勳夫婦以配對捐款的方式捐贈7500萬美元，帶動其他捐款人跟進，已發揮影響力。校方表示，截至目前共募得逾1億美元，當中包括來自舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）非營利組織Tipping Point Community的捐款。

之前，黃仁勳夫婦已向母校俄勒岡州立大學（Oregon State University）捐贈至少5000萬美元。另外，2025年，當加州藝術學院面臨財政困境之際，他也曾投入2250萬美元。

范德比大學指出，黃仁勳捐款是基於一個強大信念；他認為，一座偉大的城市必須擁有蓬勃發展的創意生活，藝術與設計更應在舊金山下一個篇章中扮演關鍵角色。

黃仁勳家族希望透過捐款，展現藝術與設計對舊金山這座城市的文化、經濟及公民認同的重要性，並進一步促進舊金山人才培育管道、創業基礎及整體創意生態系發展。

舊金山灣區向來以人工智慧（AI）為核心運轉。黃仁勳夫婦認為，在這個科技快速變革的時代，創意實踐是推動創新最重要的引擎之一。

黃仁勳說：「科技讓我們能打造的東西變多了，而藝術與設計則決定了我們為什麼要打造它。兩者共同形塑文明。」

在外界持續探討AI對藝術家的衝擊之際，這座新學院將開設一系列大學部及研究所課程；當地媒體形容，這是一套融入科技元素的新藝術課程，獲得社區廣泛讚賞。

舊金山 輝達 黃仁勳

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