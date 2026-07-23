聽新聞
0:00 / 0:00

美FCC通過新規 禁售涉國安風險中國製關鍵硬體

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天投票通過新規，禁止在美國銷售含有被認定構成國安風險、來自中國企業的關鍵硬體裝置。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會握有一份企業清單，包括中國電信公司華為中興通訊，相關企業設備因涉及國安疑慮，不得在美國銷售。

美國聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）指出，該機構將「徹底堵住零組件漏洞」。

自2022年起，華為等名單上企業製造的裝置已被禁止申請新授權，但包含華為零組件的裝置仍可獲得批准銷往美國市場。

根據這項新規，任何含有華為製邏輯運算硬體元件的裝置都會被禁止。

華為未立即回應置評要求。

國安 華為 中興通訊

延伸閱讀

TikTok美國資安長9月赴美國會作證 聚焦中國影響力

陸將嚴控AI技術出口 研議限制模型訓練關鍵數據轉移至海外

哈佛中國助學金涉歧視美國學生 司法部展開調查

美國強化國防供應鏈管制 嚴限中國等非盟國關鍵材料

相關新聞

魯比歐會王毅 魯比歐：對台軍售「審查中」

美國國務卿魯比歐廿二日在馬尼拉東協外長會議場邊與中國外交部長王毅會談，會後魯比歐說，兩人討論中國國家主席習近平九月訪問華府，希望促成「非常成功的訪問」。兩人也談到台灣問題，魯比歐表示美國一百四十億對台軍售「還在審查中」。

AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（ＡＩ）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

美方支持…沙國發展核能 引核擴散疑慮

華爾街日報廿一日報導，美國官員透露，美國總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「一二三協議」，將協助沙國發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙國日後進行鈾濃縮留下空間，引發核擴散疑慮。

美軍將轟伊核設施 伊嗆擴大回擊

美國總統川普廿一日表示，美軍將轟炸伊朗地下深處的「鎬山」核子設施。伊朗軍方則威脅，如果華府攻擊伊朗核設施，美國及其盟友在區域內的所有利益都將成為攻擊目標。

東協場邊中美較勁…王毅與菲討論南海 魯比歐會韓日外長談台海穩定

大陸外交部長王毅與美國國務卿魯比歐在東協外長會議會談外各自較勁，王毅昨與菲律賓外長拉薩洛會晤，雙方重申爭取在今年完成「南海行為準則」的談判。盧比歐則與南韓外交部長趙顯及日本外務大臣茂木敏充舉行三邊會談，三方強調維護台海和平穩定重要性。

青年運動紅海襲船 海上封鎖沙烏地阿拉伯

金融時報報導，伊朗扶植的葉門「青年運動」組織廿日宣布在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，揚言攻擊任何曾停泊沙國港口的船舶。至少四艘沙國原油油輪廿一日掉頭改變航道，不僅凸顯紅海爆發衝突風險升高，在荷莫茲海峽實質封鎖之際，對全球能源市場形成「鉗形攻勢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。