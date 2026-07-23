美FCC通過新規 禁售涉國安風險中國製關鍵硬體

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天投票通過新規，禁止在美國銷售含有被認定構成國安風險、來自中國企業的關鍵硬體裝置。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會握有一份企業清單，包括中國電信公司華為和中興通訊，相關企業設備因涉及國安疑慮，不得在美國銷售。

美國聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）指出，該機構將「徹底堵住零組件漏洞」。

自2022年起，華為等名單上企業製造的裝置已被禁止申請新授權，但包含華為零組件的裝置仍可獲得批准銷往美國市場。

根據這項新規，任何含有華為製邏輯運算硬體元件的裝置都會被禁止。

華為未立即回應置評要求。