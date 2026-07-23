美參院委員會通過法案 加強限制中國汽車進入美國市場

美國聯邦參議院商務、科學和交通委員會今天通過法案，強化美國政府禁止中國汽車製造商進入美國市場的措施，可能導致賓士（Mercedes-Benz）因中國投資持股，無法在美銷售車輛。

路透社報導，美國聯邦參議院商務、科學和交通委員會主席、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，該法案條款禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。他表示，該法案在成為法律前需要進行調整。

克魯茲提及，美國通用汽車（General Motors）正推動這項條款以使賓士退出市場，並提升旗下凱迪拉克（Cadillac）品牌競爭力。但他強調，「我們絕不考慮」禁止賓士在美銷售。

共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）則指出，賓士在2030年前仍有時間調整以符合規範，並可視情況申請豁免持股限制要求。

莫雷諾與民主黨籍參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出這項法案，旨在將拜登政府時期實施的一項規定法制化。該規定實質上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，並採取其他措施阻止中國進入美國輕型車市場。

莫雷諾指出：「我們正防止美國工業基礎遭到根本性、全面且徹底的摧毀。」

賓士與通用汽車未立即針對置評要求作出回應。