聽新聞
0:00 / 0:00

美參院委員會通過法案 加強限制中國汽車進入美國市場

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦參議院商務、科學和交通委員會今天通過法案，強化美國政府禁止中國汽車製造商進入美國市場的措施，可能導致賓士（Mercedes-Benz）因中國投資持股，無法在美銷售車輛。

路透社報導，美國聯邦參議院商務、科學和交通委員會主席、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，該法案條款禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。他表示，該法案在成為法律前需要進行調整。

克魯茲提及，美國通用汽車（General Motors）正推動這項條款以使賓士退出市場，並提升旗下凱迪拉克（Cadillac）品牌競爭力。但他強調，「我們絕不考慮」禁止賓士在美銷售。

共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）則指出，賓士在2030年前仍有時間調整以符合規範，並可視情況申請豁免持股限制要求。

莫雷諾與民主黨籍參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出這項法案，旨在將拜登政府時期實施的一項規定法制化。該規定實質上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，並採取其他措施阻止中國進入美國輕型車市場。

莫雷諾指出：「我們正防止美國工業基礎遭到根本性、全面且徹底的摧毀。」

賓士與通用汽車未立即針對置評要求作出回應。

美國 賓士 克魯茲

延伸閱讀

TikTok美國資安長9月赴美國會作證 聚焦中國影響力

哈佛中國助學金涉歧視美國學生 司法部展開調查

打破市場固有格局 陸電動車殺入燃油車發源地德國

美考慮禁用大陸AI大模型

相關新聞

魯比歐會王毅 魯比歐：對台軍售「審查中」

美國國務卿魯比歐廿二日在馬尼拉東協外長會議場邊與中國外交部長王毅會談，會後魯比歐說，兩人討論中國國家主席習近平九月訪問華府，希望促成「非常成功的訪問」。兩人也談到台灣問題，魯比歐表示美國一百四十億對台軍售「還在審查中」。

AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（ＡＩ）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

美方支持…沙國發展核能 引核擴散疑慮

華爾街日報廿一日報導，美國官員透露，美國總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「一二三協議」，將協助沙國發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙國日後進行鈾濃縮留下空間，引發核擴散疑慮。

美軍將轟伊核設施 伊嗆擴大回擊

美國總統川普廿一日表示，美軍將轟炸伊朗地下深處的「鎬山」核子設施。伊朗軍方則威脅，如果華府攻擊伊朗核設施，美國及其盟友在區域內的所有利益都將成為攻擊目標。

東協場邊中美較勁…王毅與菲討論南海 魯比歐會韓日外長談台海穩定

大陸外交部長王毅與美國國務卿魯比歐在東協外長會議會談外各自較勁，王毅昨與菲律賓外長拉薩洛會晤，雙方重申爭取在今年完成「南海行為準則」的談判。盧比歐則與南韓外交部長趙顯及日本外務大臣茂木敏充舉行三邊會談，三方強調維護台海和平穩定重要性。

青年運動紅海襲船 海上封鎖沙烏地阿拉伯

金融時報報導，伊朗扶植的葉門「青年運動」組織廿日宣布在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，揚言攻擊任何曾停泊沙國港口的船舶。至少四艘沙國原油油輪廿一日掉頭改變航道，不僅凸顯紅海爆發衝突風險升高，在荷莫茲海峽實質封鎖之際，對全球能源市場形成「鉗形攻勢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。