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美對台軍售進度如何？ 南華早報：魯比歐稱還在審查中
美國國務卿魯比歐今天在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談。香港南華早報報導，魯比歐會後被問及美國對台灣軍售案的進展時表示，仍在進行內部審查。
根據南華早報，魯比歐（Marco Rubio）是在馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與王毅進行場邊會談，這次會談持續大約90分鐘。
魯比歐會後指出，雙方存有歧異，但他們的任務是管控這些分歧且確保不會失控。
被問及美國對台軍售進展時，魯比歐則說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。
魯比歐補充道，美方正在大力推動重振國防工業基礎及其生產能力。但他未進一步說明。
南早報導指出，140億美元對台軍售案目前仍在審查階段，尚未正式送交美國國會，延宕原因被歸咎於產能與彈藥儲備問題。
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