快訊

以牙還牙！川普再度警告伊朗：若在荷莫茲海峽開火「將轟炸橋梁或電廠」

美股早盤／靜候科技大廠財報 指數漲跌互見、美超微飆逾20%

曾以男團主唱出道！幻藍小熊「最帥老闆」涉嫌閃兵 被限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

美對台軍售進度如何？ 南華早報：魯比歐稱還在審查中

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。路透
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。路透

美國國務卿魯比歐今天在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談。香港南華早報報導，魯比歐會後被問及美國對台灣軍售案的進展時表示，仍在進行內部審查。

根據南華早報，魯比歐（Marco Rubio）是在馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與王毅進行場邊會談，這次會談持續大約90分鐘。

魯比歐會後指出，雙方存有歧異，但他們的任務是管控這些分歧且確保不會失控。

被問及美國對台軍售進展時，魯比歐則說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。

魯比歐補充道，美方正在大力推動重振國防工業基礎及其生產能力。但他未進一步說明。

南早報導指出，140億美元對台軍售案目前仍在審查階段，尚未正式送交美國國會，延宕原因被歸咎於產能與彈藥儲備問題。

軍售 王毅 魯比歐

延伸閱讀

盧比歐與王毅會面 外界預期談美中元首峰會

美國務院：東協外長會議期間 盧比歐將會晤王毅

俄外長稱23日與盧比歐會談 將聚焦俄烏及中東戰爭

盧比歐出席東協會議 警告伊朗勿控制荷莫茲海峽

相關新聞

美對台軍售進度如何？ 南華早報：魯比歐稱還在審查中

美國國務卿魯比歐今天在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談。香港南華早報報導，魯比歐會後被問及美國對台灣軍售案的進展...

虐童悲劇！11歲女慘遭繼父性侵懷孕 惡母冷眼縱容強迫「糞堆中分娩」

美國奧克拉荷馬州日前爆發一起震驚社會的極端虐童與性侵事件。一名年僅11歲的女童長期遭到繼父伸出魔爪性侵導致懷孕，而親生母親竟完全無視女兒的慘痛遭遇，不僅冷眼縱容丈夫的禽獸行為，甚至在未尋求任何醫療援助的情況下，強迫女童在充斥著糞便、衛生條件極其惡劣的家中獨自分娩。這起離奇且殘忍的家庭悲劇隨著嬰兒出生與當局介入調查才終於曝光，該名冷血母親最終被陪審團裁定罪名成立，面臨終身監禁的制裁。

紐約州高速路疑廂型卡車擦撞 巴士翻覆至少10傷

紐約州奧斯特郡(Ulster County)境內的州高速公路(New York State Thruway)21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成至少10人受傷、須送醫治療或觀察，幸未導致死亡；根據線索，該輛巴士似為由華人運營的「萬達巴士」(Wanda Coach)，以連結全美大城市的「華埠」而聞名，在紐約市華埠堅尼路(Canal St.)便設有售票處，也是許多班次的上下車點。州警表示，發生事故的巴士司機為住皇后區的華人。

黃仁勳夫婦捐7500萬 給范德堡大學舊金山分校設旗艦學院

田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）21日宣布，舊金山新校區發展計畫邁出重大一步。在相關程序獲得核准後，新校區的旗艦學院將命名為「黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院」（Jen-Hsun and Lori Huang College of Art, Architecture and Design)，這項計畫得以推動，主要來自Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳及其夫人Lori Huang家族提供的7500萬元配對捐款（matching gift）。

民主黨議員提案推「兒童白卡」 出生就享有健保

華盛頓郵報報導，民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)21日提案，要求允許俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)擴大適用範圍，自動納入所有兒童，無論家庭收入是多少。

新住房法案 華人實踐美國夢的開始

如果詢問多數在美華人家庭，什麼最值得投資？相信不少人的答案都是：房子。對華人移民而言，擁有一棟自己的房子，不只是個能遮風避雨的地方，更是財務安全感的來源。許多華人靠著第一棟房子累積了財富，把房屋的增值當成退休的保障，或成為下一代再發展的基礎，這在華人社會幾乎是根深柢固的觀念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。