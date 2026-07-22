虐童悲劇！11歲女慘遭繼父性侵懷孕 惡母冷眼縱容強迫「糞堆中分娩」

美國奧克拉荷馬州日前爆發一起震驚社會的極端虐童與性侵事件。一名年僅11歲的女童長期遭到繼父伸出魔爪性侵導致懷孕，而親生母親竟完全無視女兒的慘痛遭遇，不僅冷眼縱容丈夫的禽獸行為，甚至在未尋求任何醫療援助的情況下，強迫女童在充斥著糞便、衛生條件極其惡劣的家中獨自分娩。這起離奇且殘忍的家庭悲劇隨著嬰兒出生與當局介入調查才終於曝光，該名冷血母親最終被陪審團裁定罪名成立，面臨終身監禁的制裁。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起案件發生於奧克拉荷馬州馬斯科吉縣（Muskogee County）。現年34歲的母親謝莉·沃克（Cherie Walker）於近日被法院裁定犯下虐待兒童罪及縱容性侵兒童罪。陪審團鑑於其對親生骨肉所遭受的酷刑視若無睹，一致建議判處其終身監禁。而在兩周前，其同案丈夫達斯汀·沃克（Dustin Walker）已因多項虐待與性侵兒童重罪被判處終身監禁，為這段充滿罪惡的婚姻付出應有的代價。

整起案件之所以揭開，始於去年8月該名11歲女童在沒有任何醫護人員協助下，被迫於家中產下一名嬰兒。法庭文件顯示，執法單位接穫舉報後前往這對夫妻的住處進行搜查，現場讓調查人員感到怵目驚心。檢警發現，除了剛分娩的受害女童外，家中竟還窩藏著5名年齡介於2歲至9歲不等的幼童，全數被迫生活在難以想像的惡劣環境中。有些孩子被發現時全身赤裸在滿地的糞便之中，甚至深夜連一口飲用水都沒有，生活條件猶如地獄。

事發後，鑑識人員對新生兒進行了DNA比對，檢測結果證實繼父達斯汀正是該名新生兒的親生父親，隨即將其指控罪名升級。馬斯科吉縣助理地方檢察官珍妮特·哈特森（Janet Hutson）在庭訊時痛心表示，這是她職涯中所經手過最為嚴重且殘忍的兒童性虐待與忽視案件之一。哈特森指出，受害女童不僅年幼遭受重大身心創傷，更在沒有任何醫療保障的情況下被迫經歷分娩的生死關頭，這將成為她一生揮之不去的噩夢。

除了這對犯罪夫妻外，這起慘案的風波還波及到了家庭的其他長輩。受害女童的外祖母米歇爾·賈斯圖斯（Michelle Justus）同樣因涉嫌虐待兒童而面臨檢方起訴，並於本月接受審判。雖然賈斯圖斯在面對調查時辯稱自己與沃克夫妻完全不知道女童「已經懷孕」，企圖撇清刑事責任，但檢方仍將依法追究其法律責任。

目前，該戶人家的其他5名幼童已全部由當地社會福利機構緊急接管並帶離現場。當局表示將盡一切努力，協助這些歷經浩劫的孩子們在未來尋找到穩定、安全且充滿關懷的成長環境，徹底擺脫過去這段如噩夢般的陰影。

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