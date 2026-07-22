川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

川普政府今年接管委內瑞拉石油出口後，估計已取得超過130億美元的收入，但這筆鉅款的具體去向迄今不明，引發美國跨黨派議員的關切與質疑。

今年1月，美國俘虜委內瑞拉總統馬杜洛，扶植副總統羅德里格斯掌權，隨即接管委國石油出口並解除部分制裁。外界原本預期，制裁鬆綁將帶動經濟復甦，但委國第1季僅成長2.5%，是近五年來最低，美國可能並未將所有收入返還給卡拉卡斯當局。

石油收入約占委內瑞拉國內生產毛額（GDP）的四分之一，金融時報根據Kpler統計的出口量及Argus Media原油估價推算，委國今年石油收入已逾130億美元。然而，委國政府設立的資金追蹤網站至今只記錄一筆款項，即3月轉帳的3億美元。

根據川普政府1月發布的行政命令，美方只是代為保管，資金仍屬於委內瑞拉，但川普6月卻表示，美國取得的石油收入已達軍事行動成本的28倍，美國「賺了很多錢」。

美國國務院官員4月表示，已向委國撥付約30億美元，帳目由安侯建業會計師事務所查核，同時承諾每季提出報告，但民主黨議員表示，此後未再收到任何資訊。

委內瑞拉6月24日發生兩起強震，聯合國估計建築及基礎設施損失達370億美元，這使得石油收入的去向更受關注。美國已提供3.86億美元救災援助，並表示部分石油收入將用於重建，但未說明具體金額。

這筆逾130億美元的估算收入，尚未計入同樣由美方收取的部分礦產出口收益。