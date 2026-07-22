曼達尼稱紐約無權逮捕內唐亞胡 籲聯邦政府介入

紐約市長曼達尼今天表示，市政府無權執行國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發布的逮捕令，並呼籲美國聯邦官員介入。

法新社報導，曼達尼（Zohran Mamdani）在社群媒體發布的簡短影片中說：「市府已根據適用法律，檢視所有可行途徑，以確認內唐亞胡若來到這裡，紐約市能否執行國際刑事法院的逮捕令。」

他說：「顯然，我們沒有獨立的法律權力執行這項逮捕令。不過，聯邦政府擁有這項權力，我呼籲他們加入國際刑事法院的行列，執行這項逮捕令。」

美國總統川普昨天矢言，內唐亞胡若出席9月在紐約舉行的聯合國大會峰會，將不會面臨逮捕。

總部位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院2024年表示，有合理依據相信，在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動殘暴的跨境襲擊後，內唐亞胡對以色列在加薩地帶行動中涉嫌犯下的戰爭罪及違反人道罪負有責任。

曼達尼在影片中說：「任何人，只要用自己的雙眼、內心和良知，都應該認清他所造成的破壞，並明白他理應站在法庭上受審，正如我向來所言。」

他還說：「我同意國際刑事法院的觀點，內唐亞胡應為其罪行遭逮捕和審判。」

內唐亞胡辦公室駁斥曼達尼的立場，並稱國際刑事法院是「袋鼠法庭」（意指不公正的非法法庭）。