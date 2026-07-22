馬杜洛在美面臨販毒指控 檢辯雙方提明年6月開庭

遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與美國司法部檢察官今天提出提議，希望將馬杜洛涉嫌毒品販運的刑事案件開庭日期定於2027年6月。

這項共同提議是在曼哈頓聯邦法院預計於美東時間明天中午12時舉行審前聽證會前，向法院提交的文件中提出。這份文件為美國近年歷史上最受矚目且影響深遠的刑事案件之一，提供了後續程序的粗略藍圖。

路透社報導，負責審理本案的美國聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）最終必須決定審程表。雙方在提交的文件中表示，他們未來可能尋求變更時程。

美軍特種部隊今年1月在委國首都卡拉卡斯（Caracas）發動夜襲，逮捕馬杜洛和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人押解至紐約面臨指控。兩人均答辯無罪。

根據文件，雙方律師提議，馬杜洛試圖撤銷本案的首輪法律聲請書應於9月2日提出。這可能包括以「他是主權國家元首應享有訴訟豁免權為由，請求撤銷案件」的聲請。

文件指出，在檢方提供所有機密證據供辯方審閱後，馬杜洛將於明年1月11日前提出第二輪法律聲請。

身為社會主義者的馬杜洛自2013年領導委內瑞拉直到被捕為止，與華府關係持續對立，他在1月5日出庭時稱自己為「戰俘」。長期以來，他一直指控美國企圖推翻他，以取得對委國龐大石油儲備更大的控制權。

美國則稱馬杜洛是腐敗的獨裁者，他的經濟管理不善導致委國經濟崩盤，並指控他在2018年和2024年的連任選舉中舞弊。美國於2019年停止承認他為委內瑞拉的合法總統。

馬杜洛與妻子自1月被帶到美國以來，一直被拘留於紐約布魯克林（Brooklyn）的一所聯邦監獄中。

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