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川普又縮？5天前轟北京介選 如今稱「事情已過、會跟中國談」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月16日晚間在白宮發表全國談話。美聯社
美國總統川普7月16日晚間在白宮發表全國談話。美聯社

CNN報導，美國總統川普16日才指控中國「拚命」干預2020年美國大選，造成史上最大規模的選舉資料外洩；5天後，川普改口稱「事情過去了」，還說現在的中國稍有改變，而且「中國做的事情美國也會做」。

川普16日晚間黃金時段在白宮發表全國談話，引述最新解密文件稱，中國「拚命」想阻止他2020年勝選，中國「非法取得2.2億份美國選民檔案，這被視為史上最大規模的選舉資料外洩事件」。他還說：「中國政府當時希望我輸掉選舉，因為對方知道我早已看破他們手腳。」

5天後，川普21日在白宮橢圓辦公室，被問是否針對中國採取措施時表示，他計畫就美方這項情報與中國領導層討論，他接著很快說：「那是很久以前的事了，我相信如今的中國可能和以前稍有不同了。」

川普補充：「不過，他們會做一些事，我們也會對他們做一些事。」他說，「老實說，我們也不是什麼都沒做，這不是只有他們單方面在搞。不過，我們會跟他們談」。

川普並未言明「一些事」具體是什麼。

川普指控中國翌日，白宮官員表示，中國國家主席習近平9月赴美進行國是訪問的籌備工作仍照常推進。至於川普是否考慮制裁等對中反制措施，白宮未予回應。

川普 北京 美國大選 中國

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