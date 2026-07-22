川普控非公民投票 紐澤西州長：對選舉結果無影響

民主黨籍紐澤西州州長薛瑞爾今天表示，2023年至2024年間，因電腦軟體錯誤，導致數千名非公民在紐澤西州被誤登記為選民，其中有近400人前往投票，但這並未影響選舉結果。

白宮立即拿薛瑞爾（Mikie Sherrill）上述說法來佐證總統川普（Donald Trump）長期主張的「非公民大規模投票」情事。

路透社報導，研究顯示這類事件非常罕見，多半是系統錯誤，而非蓄意舞弊所致。

川普近來不斷警告，除非採取更嚴格的把關措施，否則11月的期中選舉可能受到干擾。

川普正敦促自己黨籍國會議員，應推動「拯救美國法案」（SAVE America Act）過關，要求人民在註冊選舉時須提供公民身分證明。

民主黨在參議院阻擋這項法案。

選民權益團體及民主黨人士則認為，這項法案是為了限制合法選民的投票權，尤其會影響較年輕、有色人種及低收入等，他們較難提出相關證明文件。

民主黨領袖指控川普，正為了介入期中選舉而鋪路。

民調顯示，國會兩黨席次接近，此次期中選舉可能有利於民主黨。

白宮發表聲明強調，紐澤西的情況顯示民主黨低估了非公民投票的問題。

薛瑞爾表示，2023年6月至2024年6月間，由於軟體的漏洞，讓約6600名非公民被誤列入州投票名冊，即便他們在申辦駕照或身分證時已明確回答自己非美國公民。

薛瑞爾說，紐澤西州初步調查結果顯示，被誤列為公民的人，實際前往投票的不到400人，當中包括民主黨人、共和黨人及無黨籍選民。

●選舉結果不受影響

她說，此軟體問題發生在她上任之前，系統問題已於2024年修正。

薛瑞爾於今年1月上任。她強調，州政府已經下令更正，將這些被誤列的非公民移民剔出投票名冊，並更換了造成軟體錯誤的廠商。

薛瑞爾於記者會上表示：「川普政府試圖操弄選舉，讓自己政黨取得政治利益。而我要明確指出，川普在選舉公正議題上的說法，毫無公信力可言…而我與這屆白宮的領導風格截然不同：我們不會卸責、不會否認、不會藉機來謀取自身利益，我要確保守住選舉安全，我們發現問題，並予以解決。」

川普16日演說中宣稱，他的政府發現有超過27萬5000名非公民被登記為選民，包括紐澤西州、加州、賓州和內華達州。但川普並未說明，實際上有多少人前往投票。

2024年總統選舉中，紐澤西州有超過400萬人投票；即便近400名非公民在該場選舉中都投票，也僅占全部選票的萬分之一。

薛瑞爾說：「目前沒有任何證據顯示，選舉結果因此受到影響。」

川普多年來不斷質疑2020年總統選舉結果。他曾宣稱，自己於2020年大選之所以敗給民主黨的拜登（JoeBiden），是因非公民投票、郵寄選票舞弊和投票機遭操縱所致。

但美國法院多次裁決與選票重新計算結果，都未發現2020年大選存在著大規模舞弊。

路透社資料分析顯示，非公民投票的違規情況極為罕見，許多人因為不清楚規定，或受到他人誤導所致。