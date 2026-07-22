TikTok美國資安長9月赴美國會作證 聚焦中國影響力

1名美國國會助理今天指出，TikTok美國公司資安長將於9月15日出席聯邦眾議院委員會作證，讓國會議員有機會就中國在這款短影音應用程式中的角色提出質詢。

路透社報導，負責資料隱私與網路安全的TikTok美國公司資安長法瑞爾（Will Farrell），將出席眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（House SelectCommittee on China）聽證會。

這將是TikTok中國母公司字節跳動今年1月完成交易、將美國業務自全球業務中分拆以來，首次有TikTok美國高層主管在美國眾議院公開作證。

字節跳動目前仍持有TikTok美國業務19.9%股權，但對於這項交易的細節披露有限。因此，這次聽證會將讓議員有機會詢問美國總統川普在促成這項分拆交易中的角色。

TikTok美國公司發言人未立即回應置評請求。

美國2024年通過法律，要求字節跳動出售TikTok，否則在美國將面臨禁止營運。美國國會議員當時擔憂，這家公司管理階層可能受制於中國政府，進而構成美國國安風險。

根據這項交易，為了避免在美國遭禁，TikTok美國業務今年已移交給美方持有的合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint VentureLLC）。

這家合資企業的3個主要管理投資人分別為雲端運算公司甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（SilverLake），以及總部位於阿布達比（Abu Dhabi）的投資公司MGX。

眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）曾表示，將於2026年安排這家合資企業的管理階層出席公開聽證會。不過，穆勒納爾的發言人拒絕評論法瑞爾這次出席作證的計畫。TikTok美國公司執行長普瑞塞（Adam Presser）預計不會於9月15日赴國會作證。

美國共和黨籍參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）今年5月公開邀請TikTok執行長周受資，與其他社群媒體高層一同就兒童網路安全議題出席作證，但委員會尚未公布聽證日期。