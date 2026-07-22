川普宣布課100%學名藥關稅！2028年上路 2029年增至200%

彭博報導，美國總統川普21日發文表示，美國計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，並在一年後再提高一倍，於2029年8月增至200%。

川普在貼文中表示，2026年8月1日起為期2年內，進口美國的學名藥將繼續維持零關稅，不過，「此後學名藥關稅將在1年內提高至100%，之後再提高至200%」。

川普稱，此舉是為了讓學名藥生產回流美國，並懲罰那些決定不在規定期限內於美國興建廠房及添購設備的企業。

川普表示，美國政府針對專利藥品的關稅計畫維持不變。

學名藥是指在原廠藥專利過期後，其他合格藥廠依據相同成份、劑型與劑量所製造的替代藥品。