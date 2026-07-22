聽新聞
0:00 / 0:00
川普宣布課100%學名藥關稅！2028年上路 2029年增至200%
彭博報導，美國總統川普21日發文表示，美國計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，並在一年後再提高一倍，於2029年8月增至200%。
川普在貼文中表示，2026年8月1日起為期2年內，進口美國的學名藥將繼續維持零關稅，不過，「此後學名藥關稅將在1年內提高至100%，之後再提高至200%」。
川普稱，此舉是為了讓學名藥生產回流美國，並懲罰那些決定不在規定期限內於美國興建廠房及添購設備的企業。
川普表示，美國政府針對專利藥品的關稅計畫維持不變。
學名藥是指在原廠藥專利過期後，其他合格藥廠依據相同成份、劑型與劑量所製造的替代藥品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。