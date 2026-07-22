快訊

川普宣布課100%學名藥關稅！2028年上路 2029年增至200%

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布課100%學名藥關稅！2028年上路 2029年增至200%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在白宮。歐新社
美國總統川普21日在白宮。歐新社

彭博報導，美國總統川普21日發文表示，美國計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，並在一年後再提高一倍，於2029年8月增至200%。

川普在貼文中表示，2026年8月1日起為期2年內，進口美國的學名藥將繼續維持零關稅，不過，「此後學名藥關稅將在1年內提高至100%，之後再提高至200%」。

川普稱，此舉是為了讓學名藥生產回流美國，並懲罰那些決定不在規定期限內於美國興建廠房及添購設備的企業。

川普表示，美國政府針對專利藥品的關稅計畫維持不變。

學名藥是指在原廠藥專利過期後，其他合格藥廠依據相同成份、劑型與劑量所製造的替代藥品。

川普 關稅 彭博

延伸閱讀

川普10%全球關稅7月24日到期！恐改課60國新關稅 台灣稅率可能比日本低

川普對加拿大加徵50%關稅 含「美墨加協定」免稅商品

美新關稅 台灣可能維持10%

「野火關稅」仍在醞釀！川普對加拿大再揮大棒 葡萄酒等商品加稅50%

相關新聞

川普宣布課100%學名藥關稅！2028年上路 2029年增至200%

彭博報導，美國總統川普21日發文表示，美國計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，並在一年後再提高一倍，於2029年8月增至200%。

淡化中國介選威脅 川普：中國已與過去有所不同

美國總統川普21日淡化對中國干涉美國大選的指控，川普稱美國將與中方溝通，並為中國辯護稱，這是很久以前發生的事，認為中國已經與過去有所不同。

301調查關稅風波再起 美貿易代表指很快有行動

川普政府在最高法院裁定無權徵收全球關稅後，即引用貿易法122條開徵10%進口稅，並就301條款強迫勞動議題展開調查。貿易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。