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301調查關稅風波再起 美貿易代表指很快有行動

中央社／ 華盛頓21日專電
美國貿易代表葛里爾宣布，將針對強迫勞動議題在60國展開調查，並預計不久後採取新措施。美聯社
美國貿易代表葛里爾宣布，將針對強迫勞動議題在60國展開調查，並預計不久後採取新措施。美聯社

川普政府在最高法院裁定無權徵收全球關稅後，即引用貿易法122條開徵10%進口稅，並就301條款強迫勞動議題展開調查。貿易代表葛里爾今天表示，很快會對各國祭出新措施。他強調，將向國會及其他關係方簡報，預期很快會有行動。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在財經媒體CNBC節目表示，美國依據貿易法第301條調查強迫勞動。美國有法律禁止涉及強迫勞動的商品交易。其他國家大多沒有相關法令，有些國家雖有法律，但未切實執行。「我們預期很快會採取若干行動，但現在無法說明時間進度。」

他說：「我有責任在此之前向國會及其他關係方簡報，預期很快會有行動。」

葛里爾指出，調查涉及60國，占美國貿易額99%，這凸顯美國面臨的問題規模。多年來，美國法令禁止進口涉及強迫勞動商品並嚴格執行，但大部分國家沒有法規，有的也不執行。歐盟表示有強迫勞動相關法令，這是事實，但未來1年半未必執行，所以他們說不出口。

他強調，這涉及60國，因為是全球問題。

美國聯邦最高法院2月裁定總統川普（DonaldTrump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅，行政部門改引貿易法122條處理「基礎國際支付問題」，宣布2月24日起對各國實施10%關稅，但期效為150天，本月24日到期。

貿易代表署並依據貿易法第301條款，就強迫勞動產品進口禁令，建議對60個經濟體加徵關稅，各國可提說明並於本月中完成公眾諮詢。

川普政府近期引用關稅法338條與貿易法301條，分別對加拿大與巴西多項進口商品徵收50%及25%關稅，貿易戰陰影再起。

關稅 貿易法 葛里爾

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