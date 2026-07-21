川普臨時全球10%關稅將到期 美貿易代表：很快就會祭出新措施

美國總統川普的臨時全球10%關稅即將於本周到期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，很快就會對數十個國家祭出新關稅措施。

葛里爾告訴美國財經媒體CNBC：「美國訂有法律禁止涉及強迫勞動的商品交易。其他國家大多沒有相關法令，有些國家雖有法律，但未切實執行。我們預期很快就會採取若干行動。」

川普政府最近提案，擬針對打擊強迫勞動不力的國家祭出新一輪關稅，稅率介於10%至12.5%。