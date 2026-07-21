快訊

調漲晶圓代工價格？日媒曝2027年再漲價10% 台積電官方說法來了

財神爺在等你？大樂透頭獎21連摃 這日拚8.2億元獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

川普臨時全球10%關稅將到期 美貿易代表：很快就會祭出新措施

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普的臨時全球10%關稅即將於本周到期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，很快就會對數十個國家祭出新關稅措施。

葛里爾告訴美國財經媒體CNBC：「美國訂有法律禁止涉及強迫勞動的商品交易。其他國家大多沒有相關法令，有些國家雖有法律，但未切實執行。我們預期很快就會採取若干行動。」

川普政府最近提案，擬針對打擊強迫勞動不力的國家祭出新一輪關稅，稅率介於10%至12.5%。

川普 關稅 葛里爾

延伸閱讀

60國恐遭加稅！金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

川普10%全球關稅7月24日到期！恐改課60國新關稅 台灣稅率可能比日本低

川普重祭50%高關稅 加拿大總理喊話深化談判

才剛與卡尼看世界盃…川普宣布對加國商品加徵50%關稅 30天內生效

相關新聞

川普臨時全球10%關稅將到期 美貿易代表：很快就會祭出新措施

美國總統川普的臨時全球10%關稅即將於本周到期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，很快就會對數...

救人反送命…俄亥俄州1人溺水4人救援「全滅頂」 2童目睹攔車求救

美國俄亥俄州賽歐托河昨天晚間發生一起集體溺水悲劇，今天已確認2女3男不幸罹難。官員表示，2人跳入河中試圖救援1名在水裡掙...

曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

紐約曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)20日早間發生襲擊事件，一名嫌疑人在樓外縱火並用空氣槍(airsoft rifle)射擊。據報導，爆炸未造成人員死亡，僅有包括消防員在內的四人受輕傷。嫌犯隨即被聯邦執法人員逮捕。聯邦廣場26號屬於聯邦建築，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。

俄亥俄州夏日悲劇 4人下水救1人全溺斃 幼童狂奔求救崩潰了

俄亥俄州哥倫布市鮑威爾(Powell)郊區的賽歐托河(Scioto River)周末發生慘劇，數人下水救助一名溺水者，最終卻造成五人溺斃。

川普承認新空軍一號防禦不足將停飛改裝 坐實紐時爆料

紐約時報報導，川普總統19日鬆口承認，卡達捐贈作為新空軍一號的波音客機，安全防禦能力不如原本專為總統出行打造的舊空軍一號，近期將暫停服役並送去全面升級至最高規格，暗示可能增設防禦能力。

查洩空軍一號「機」密 司法部索紐時記者及親屬通聯紀錄

紐約時報7月8日及9日報導川普總統出席土耳其北約峰會後，因為安全隱患未乘坐卡達所贈空軍一號專機後，該報記者即收到聯邦大陪審團傳票要求說明消息來源，事態現正進一步擴大，川普政府發出額外傳票，索取記者及他們親屬的電話記錄，涉及時間範圍更廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。