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救人反送命…俄亥俄州1人溺水4人救援「全滅頂」 2童目睹攔車求救

中央社／ 哥倫布20日綜合外電報導
美國俄亥俄州賽歐托河昨天晚間發生一起集體溺水悲劇，今天已確認2女3男不幸罹難。美聯社
美國俄亥俄州賽歐托河昨天晚間發生一起集體溺水悲劇，今天已確認2女3男不幸罹難。美聯社

美國俄亥俄州賽歐托河昨天晚間發生一起集體溺水悲劇，今天已確認2女3男不幸罹難。官員表示，2人跳入河中試圖救援1名在水裡掙扎的游泳者，另2人接連加入，最終5人全數罹難。

路透社報導，俄亥俄州德拉瓦郡（DelawareCounty）警長辦公室表示，這場悲劇的地點位於俄亥俄州首府與最大城市哥倫布（Columbus）西北約10英里（16公里）的賽歐托河（Scioto River）歐蕭尼西水庫（O'Shaughnessy Reservoir）附近。

德拉瓦郡警長鮑爾澤（Jeffrey Balzer）表示，事發時，至少7名同行者在河畔休憩，包括2對夫婦、1男性友人以及2名孩童。當時正值日落時分，部分人在岸邊釣魚，直到1名成人下水游泳。

當游泳者開始在水中掙扎時，岸上的2名同行者跳下水試圖救援，卻也陷入險境，另2人見狀也接連加入，最終5人全數沉入河中，失去蹤影。

鮑爾澤在今天的記者會上表示，當有人在水中掙扎時，其他人試圖救援是人之常情，但若施救者缺乏救援技能，就可能演變成多人喪命的慘劇。

鮑爾澤說，其中1名孩童於事發後跑到附近道路攔下1名駕駛，告訴對方自己的家人「在河裡」，警方才接獲報案。

鮑爾澤表示，警方立刻調度搜救隊趕赴現場，很快尋獲2名女子，並將她們救起送醫，但2人不久後仍宣告不治。警長辦公室發言人懷蒂特（Tracy Whited）今天表示，另外3名失蹤男子的遺體已於稍早尋獲。

美國 俄亥俄州

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