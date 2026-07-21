傳美擬切割聯合國難民署 外交官員緊急發起遊說

知情人士透露，美國川普政府近期研議切割聯合國難民署，促使多國外交官員與聯合國官員發起緊急斡旋，全力說服華府維持資金與合作。

包含外交官員、救援團體與美國國會人士在內的8名消息人士指出，身為聯合國難民署（UNHCR）史上最大出資國的美國，一直打算退出這個機構。

多名人士提到，美方原本預計上週宣布決議，但最後並未公布，顯示這波遊說行動可能已成功延緩或擋下這項決定。

路透社為消息人士提供匿名保護，以便他們能針對美方與聯合國的關係發表看法。

聯合國難民署最早成立於二戰後，旨在協助逃離戰火、迫害與暴力的難民。其中5名消息人士透露，美方這次醞釀退出，源於雙方先前對副高級專員的人選任命產生歧見。

消息人士指出，難民署先前已向支持者示警，機構可能遭美方列入黑名單並斷絕資助，華府甚至可能直接退出管理執行委員會。

外交人員與救援官員警告，烏克蘭與蘇丹等長期衝突已讓全球流離失所人數逼近歷史新高，美方一旦抽走資金，將嚴重削弱難民署的職能。

參與對話的消息人士告訴路透社：「聯合國難民署已提醒大家聯繫政府內部的熟人。」這名消息人士補充說，許多人已經這麼做，「他們至少正在考慮這件事」。

另一名外交人員指出，聯合國難民署官員在過去一週請求支持者透過所有可用的外交管道，呼籲美國繼續提供支持。

聯合國難民署發言人未回應置評請求。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）則表示：「我們對這個議題不予置評，因為我們沒有相關資訊。」

美國國務院發言人表示，華府與聯合國難民署的合作關係並未發生任何改變：「如同許多其他國際組織一樣，只要有助於推進美國外交政策利益或拯救生命，我們就會與聯合國難民署合作，並透過難民署運作。」

這名發言人補充表示，「我們將繼續評估美國在國際組織中的角色」，所指的是2025年2月簽署的一項審查美國參與及資助情況的行政命令。

美國總統川普自去年展開第2任期以來，已削減對聯合國各機構的資助，並退出包括世界衛生組織（WHO）在內的數十個聯合國實體。川普政府官員也促請其他國家加入全球運動，以縮減庇護保護措施。