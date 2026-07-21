快訊

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」 6月底衛星影像曝光

2026米其林頒獎／9家綠星餐廳上榜 「予島」年度開業奪雙獎

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美擬切割聯合國難民署 外交官員緊急發起遊說

中央社／ 日內瓦/華盛頓20日綜合外電報導

知情人士透露，美國川普政府近期研議切割聯合國難民署，促使多國外交官員與聯合國官員發起緊急斡旋，全力說服華府維持資金與合作。

包含外交官員、救援團體與美國國會人士在內的8名消息人士指出，身為聯合國難民署（UNHCR）史上最大出資國的美國，一直打算退出這個機構。

多名人士提到，美方原本預計上週宣布決議，但最後並未公布，顯示這波遊說行動可能已成功延緩或擋下這項決定。

路透社為消息人士提供匿名保護，以便他們能針對美方與聯合國的關係發表看法。

聯合國難民署最早成立於二戰後，旨在協助逃離戰火、迫害與暴力的難民。其中5名消息人士透露，美方這次醞釀退出，源於雙方先前對副高級專員的人選任命產生歧見。

消息人士指出，難民署先前已向支持者示警，機構可能遭美方列入黑名單並斷絕資助，華府甚至可能直接退出管理執行委員會。

外交人員與救援官員警告，烏克蘭與蘇丹等長期衝突已讓全球流離失所人數逼近歷史新高，美方一旦抽走資金，將嚴重削弱難民署的職能。

參與對話的消息人士告訴路透社：「聯合國難民署已提醒大家聯繫政府內部的熟人。」這名消息人士補充說，許多人已經這麼做，「他們至少正在考慮這件事」。

另一名外交人員指出，聯合國難民署官員在過去一週請求支持者透過所有可用的外交管道，呼籲美國繼續提供支持。

聯合國難民署發言人未回應置評請求。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）則表示：「我們對這個議題不予置評，因為我們沒有相關資訊。」

美國國務院發言人表示，華府與聯合國難民署的合作關係並未發生任何改變：「如同許多其他國際組織一樣，只要有助於推進美國外交政策利益或拯救生命，我們就會與聯合國難民署合作，並透過難民署運作。」

這名發言人補充表示，「我們將繼續評估美國在國際組織中的角色」，所指的是2025年2月簽署的一項審查美國參與及資助情況的行政命令。

美國總統川普自去年展開第2任期以來，已削減對聯合國各機構的資助，並退出包括世界衛生組織（WHO）在內的數十個聯合國實體。川普政府官員也促請其他國家加入全球運動，以縮減庇護保護措施。

延伸閱讀

要嘛停火、要嘛大打！川普面臨美伊戰爭二選一 決定前可能再炸數日

互轟多日…美伊釋訊號 有意重啟談判

中國開源AI攻城掠地 川普政府再次動念封殺

英人權專家籲新首相正視賴總統示警 反抗北京霸凌

相關新聞

曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

紐約曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)20日早間發生襲擊事件，一名嫌疑人在樓外縱火並用空氣槍(airsoft rifle)射擊。據報導，爆炸未造成人員死亡，僅有包括消防員在內的四人受輕傷。嫌犯隨即被聯邦執法人員逮捕。聯邦廣場26號屬於聯邦建築，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。

俄亥俄州夏日悲劇 4人下水救1人全溺斃 幼童狂奔求救崩潰了

俄亥俄州哥倫布市鮑威爾(Powell)郊區的賽歐托河(Scioto River)周末發生慘劇，數人下水救助一名溺水者，最終卻造成五人溺斃。

川普承認新空軍一號防禦不足將停飛改裝 坐實紐時爆料

紐約時報報導，川普總統19日鬆口承認，卡達捐贈作為新空軍一號的波音客機，安全防禦能力不如原本專為總統出行打造的舊空軍一號，近期將暫停服役並送去全面升級至最高規格，暗示可能增設防禦能力。

查洩空軍一號「機」密 司法部索紐時記者及親屬通聯紀錄

紐約時報7月8日及9日報導川普總統出席土耳其北約峰會後，因為安全隱患未乘坐卡達所贈空軍一號專機後，該報記者即收到聯邦大陪審團傳票要求說明消息來源，事態現正進一步擴大，川普政府發出額外傳票，索取記者及他們親屬的電話記錄，涉及時間範圍更廣。

范斯夫婦第四胎出生 相隔156年再有副總統在任得子

副總統范斯(JD Vance)19日透過社群平台X開心宣布，他和夫人烏莎·范斯(Usha Vance)的第四個孩子亞力克·尼爾·范斯(Alec Neel Vance)當天上午出生。

世界日報社論／緬因初選鬧劇 走不出困局的民主黨

初選期間就爭議不斷的民主黨緬因州聯邦參議員提名人普拉特納，近日擋不住性醜聞的壓力退選。這場荒謬鬧劇暴露了民主黨機關算盡，為期中選舉奪回參院多數席次，不擇手段，更看出民主黨被緬因州黨部的進步派綁架，只要意識形態對了，就有機會像普拉特納一樣濫竽充數，晉身國會殿堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。