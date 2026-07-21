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美商務部AI測試機構首長請辭 川普AI政策再添變數
美國商務部發言人向路透社表示，轄下「人工智慧標準與創新中心」主任佛爾僅任職3個月便請辭。這是川普政府在人工智慧（AI）政策規劃上的最新人事異動。
路透社報導，美國商務部發言人指出，負責監管人工智慧標準與創新中心（Center for AI Standards andInnovation，CAISI）的商務部辦公室主任拉曼（Arvind Raman）將暫代CAISI主任。
拉曼過去曾任美國普度大學（Purdue University）工程學院院長。
商務部並未透露佛爾（Chris Fall）離職的原因。美國總統川普的發言人則拒絕回應。路透社也無法聯絡到佛爾本人發表評論。
佛爾的離職是川普政府在AI議題方向上的最新轉變。川普去年回歸白宮後，曾表示聯邦政府應該對科技業採取放任政策，但他對AI的監控卻越發積極，公開發言跟政策似乎經常變動。
CAISI主要跟頂尖AI實驗室合作，像是Anthropic、Google旗下的DeepMind和OpenAI等，並測試他們尚未公開的模型是否存在安全漏洞。
根據CAISI官網，團隊由科學家及工程師組成，主要負責評估先進AI模型可能帶來的「可驗證風險」，以降低美方敵國利用AI發展化學或生化武器，或破壞用於訓練美國AI模型資料的可能性。
此外，CAISI也和微軟（Microsoft）及馬斯克（ElonMusk）旗下的xAI合作測試模型。
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