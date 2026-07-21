抗議川普移民政策 美退伍軍人紐約聯邦大樓外縱火

美國1名退伍軍人為抗議美國總統川普的移民政策，今天在紐約聯邦辦公大樓外縱火被捕，共有2名政府員工與1名平民受到輕傷，執法人員稱嫌犯是「反美、反政府極端分子」。

綜合法新社與路透社報導，據稱43歲的阿拉巴卡（Andrew Arrabaca）先在曼哈頓的聯邦大樓外潑灑汽油，然後用打火機和煙火點燃。這棟建築內設有移民法庭及美國移民暨海關執法局（ICE）辦公室。

官員表示，2名政府員工和1名平民在事件中受到輕傷。

紐約市警局局長提許（Jessica Tisch）指出，警方在嫌犯推著的手推車內發現「ICE滾出街頭」的標語，而且他當時戴著「軍用頭盔」。

國土安全部（DHS）在X上表示，1名聯邦警衛局（Federal Protective Service）官員在拘留這名被描述為「反ICE暴徒」的男子時受到輕傷。ICE係川普大規模驅逐移民的主要推手，曾因執法風格強硬飽受批評。

「阿拉巴卡先生不懷好意而來，」聯邦調查局紐約分處的巴爾納寇（James Barnacl）

稱他是「反美、反政府極端分子」，攜有2柄斧頭、1把錘子和3把刀。

「他確實說過他的目標是那棟大樓，他不在乎進出大樓的人，無論是聯邦員工還是平民，」巴爾納寇補充道。

巴爾納寇說，阿拉巴卡於2001年至2005年在美國陸軍服役，擔任愛國者飛彈系統的機械師。

網路流傳的影片顯示，身穿黑衣的男子將水桶裡的液體潑在大樓階梯上，隨後引燃大火，逃離時遭警員撲倒。

調查人員今天追蹤到嫌犯位於哈林（Harlem）的住所，當局表示他昨天乘地鐵抵達曼哈頓中城，並在下城街頭過夜。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在X平台表示，這起事件「令人深感不安」，並表示慶幸無人重傷。「我們的政府將繼續確保每一位紐約市民的安全，並將追究任何威脅安全的人的責任。」