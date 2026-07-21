便宜也不准用！川普收緊對4國國防供應採購 白宮放話「為戰場做準備」

路透報導，美國總統川普20日簽署行政命令收緊國防供應鏈，自2027年起，限制國防承包商向地緣政治敵國中國大陸採購關鍵礦物與其他材料，提高有關豁免門檻。白宮貿易顧問納瓦羅洛表示，查清供應鏈是「為戰場做準備」，強調在衝突爆發前掌握軍事裝備是否受制於外國供應商。

新規定要求國防承包商不得再僅以中國供應商價格較低或供貨便利為由申請豁免，業者須證明已尋找替代來源、揭露材料產地，並提出降低對禁用供應商依賴的計畫；不合規定者，可能失去承攬國防合約的資格。

白宮貿易顧問納瓦羅洛（Peter Navarro）表示，國防業者不能再以別無選擇為由申請豁免，強調追查供應鏈「並非文書作業，而是為戰場做準備」。他主張，五角大廈必須在衝突爆發前，掌握飛彈等軍事裝備是否依賴受外國控制的供應商。

川普政府原已透過法律限制使用中國、俄羅斯、伊朗及北韓等地緣政治敵國的特定國防材料，此次措施進一步明定，供應鏈須追溯至原料層級，大幅提高執法強度。

由於飛彈、軍機及其他先進武器所需的關鍵礦物與加工材料仍高度依賴中國，業者既要降低對北京依賴，又須維持對美軍及盟友供貨，面臨雙重壓力。

面對中國逐步收緊關鍵礦物出口、將供應鏈作為施壓工具，川普政府正追查從原料到最終武器製造商、橫跨數十家供應商的國防供應鏈。