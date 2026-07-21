全國串聯上街抗議 美國人反資料中心為何更甚核電廠

全美反資料中心浪潮持續延燒，逾7成美國人拒絕與資料中心為鄰，影響牽涉年底期中選舉。今年第一季，遭阻擋或延宕的資料中心項目涉及1300億美元，幾乎相當於去年全年總和。表象之下，還有更深層的社會焦慮。

蓋洛普（Gallup）5月發布的一項民調引起各界廣泛關注；調查顯示，超過70%的美國人反對在住家附近蓋資料中心，當中近50%表示強烈反對。

相比之下，僅有27%的美國人支持興建資料中心。

這是蓋洛普首度詢問美國人對資料中心的看法。調查另一個值得關注的地方，是民眾對在住家附近蓋資料中心的反對程度高於蓋核電廠。前者比後者高出近20個百分點。

這股浪潮持續蔓延；7月18日，美國首度出現反資料中心的全國性串聯抗議，主辦方「人類優先」（HumansFirst）組織稱，全美共有42州、142個地點響應這項行動。

加州柏克萊（Berkeley）抗議活動召集人殷格布瑞森（George Ingebretsen）告訴記者，「這個議題已跨越傳統政治光譜，不論左派或右派、不同背景民眾都高度關注。」

●美國人拒當資料中心鄰居 算力擴張與社區利益難平衡

根據美國史丹佛大學（Stanford University）今年發布的人工智慧（AI）指數報告，美國擁有全球最多的資料中心，總數達5427座，是其他任何單一國家的10倍以上。

這些資料中心構成美國領先全球的AI算力，支撐企業訓練和運行大型AI模型。若缺乏足夠算力，即使模型能力再強，也難以大規模部署與應用。中國新創月之暗面推出Kimi K3模型不過2天，便因現有算力不足以應付暴增需求，宣布暫停接受新訂閱。

從商業競爭角度來看，算力也已成為科技企業搶占市場的關鍵資源。

美國避險基金橋水聯合公司（BridgewaterAssociates）分析，美國4大科技巨頭包括Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta和微軟（Microsoft），預計今年將合計投入約6500億美元，其中大部分用於AI資料中心、晶片及相關基礎設施。

這項投資金額較2025年的4100億美元大幅增加，增幅接近6成。

隨著科技公司加速擴充算力，資料中心陸續湧現在美國各地城鎮、市區和郊區。

● 反資料中心浪潮發酵 成美國期中選舉新變數

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）4月公布調查指出，目前有超過4成的美國人住在至少一座已投入營運或正規劃興建的資料中心方圓5英里（約8公里）內。

規劃興建的資料中心未來將有3/4集中在南部與中西部地區。數量最多的是維吉尼亞州，共287座，其次是德州170座、喬治亞州141座、伊利諾州123座。

興建資料中心需要大量土地、電力與冷卻資源，部分設施還可能帶來噪音、空氣污染、電價上漲及公共補貼等爭議。部分居民甚至表示資料中心讓房子很難賣出去。

針對電價問題，今年3月，包括Google、微軟、Meta等7家科技公司接受白宮的「電費用戶保護承諾」，同意支付資料中心所需電力及新增電網升級成本，避免轉嫁給一般家庭。不過，蓋洛普調查卻顯示，僅有1成5的反對者是擔心水電費上漲的問題。

36%的反對者擔心的是資料中心過度消耗水電資源，另有16%對相關污染存有疑慮。

有關噪音、污染、土地使用及公共補貼等問題需要由地方政府逐案規範，標準與執行情況不一。隨著全美反資料中心聲浪升高，相關議題正逐漸成為期中選舉新變數。

●資料中心成箭靶？美國社會深層焦慮浮上檯面

已有許多地方政治人物在社區壓力下讓步，拒絕資料中心開發計畫。

根據無黨派研究機構10a Labs旗下的追蹤平台DataCenter Watch統計，2026年第一季，遭阻擋或延宕的資料中心項目出現前所未有的激增，至少有75個資料中心項目受到影響，涉及投資金額高達約1300億美元，幾乎已相當於2025年全年的總和。

華盛頓郵報指出，一些專家和人士認為，這波反資料中心聲浪之所以快速擴大，反映的其實是一個更深層的問題，即民眾對政治與經濟制度的不滿。資料中心具體呈現了民眾對AI與經濟的各種焦慮，這也是少數讓民眾覺得還有能力阻止或抗爭的事情。

「這場活動名義上是反資料中心，實際上是一個更廣泛的反AI無限制發展運動」，在18日的全國性串聯抗議現場，從事AI工作的殷格布瑞森向記者表示，「我個人有更深層的擔憂，希望資料中心建設能放緩速度，這樣AI發展才不會失控。」

紐約時報日前的一篇報導則示警，美國反資料中心聲浪升高，中國、俄羅斯和伊朗等外國敵對勢力恐趁機炒作爭議，試圖放大民眾疑慮、加深社會分裂。