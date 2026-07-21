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投資美鋁廠享優惠 川普新令：鋁關稅減半
美國總統川普（Donald Trump）今天簽署命令，允許政府對承諾協助在美設立鋁冶煉廠的企業，提供較低的鋁進口關稅稅率。
法新社報導，美國目前對進口鋁製品普遍課徵50%關稅。根據新方案，符合資格的企業可享關稅減半優惠。
白宮表示，川普最新簽署的命令指示美國商務部長訂定關稅獎勵方案，嘉惠「將投資興建、擴建或翻新」美國國內鋁冶煉廠的企業。
根據這項獎勵方案，企業須提交投資計畫。
白宮在說明文件中補充，若申請獲准，企業便可以現行關稅稅率的一半，進口與投資規模相當數量的初級鋁。
白宮點出，鋁是美國生產裝甲車、海軍艦艇及飛彈等軍事系統的關鍵原料。
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