哈佛中國助學金涉歧視美國學生 司法部展開調查

美國司法部正在調查哈佛大學是否允許中國捐款人設立排除美國學生申請的獎學金，這是川普政府針對這所常春藤盟校展開一連串聯邦調查的最新一項。

美聯社報導，司法部官員今天宣布展開相關調查，表示哈佛大學（Harvard University）的外國資金申報紀錄引發可能歧視美國學生的疑慮，不過司法部並未說明鎖定哪些獎學金計畫，並強調目前尚未作出任何結論。

司法部表示，這項調查聚焦哈佛的「中國相關助學金計畫」；司法部指出，中國捐款人曾捐款支持僅限特定國家學生申請的助學金，而這類限制可能構成基於原籍國的非法歧視。

司法部民權部門主管狄隆（Harmeet Dhillon）說：「學校不能一方面接受聯邦經費，另一方面又接受外國資金，設立刻意排除美國公民的助學金。這種做法若屬實，即屬違法。」

對此，哈佛在書面聲明中表示，校方依法履行捐款申報義務，並強調在分配助學金時，不會因種族、族裔或原籍國而非法歧視學生。哈佛大學發言人表示，校方正在檢視司法部的最新通知。

如同許多美國大學，哈佛透過直接捐款或合約接受外國資金。川普政府近來要求提高外國資金透明度，並且警告接受敵對國家資金可能構成國安風險。

根據哈佛向聯邦政府申報的資料，哈佛數十年來共接受約45億美元外國資金，其中約6億3000萬美元來自中國。

這項調查屬於聯邦政府主動發起的「合規審查」（compliance review），而非因外部投訴而展開。

司法部在聲明中提出一項罕見的法律主張，認為將私人資金用於資助特定國家的學生，可能侵害美國學生的民權。

司法部指出，哈佛大學似乎接受了來自中國來源的資金，並遵守其限制，將資助提供給外國學生（推測為中國學生），此舉可能損害了包括美國公民在內的其他國籍學生權益。

川普政府多次公開抨擊哈佛大學，認為其長期遭「覺醒文化」（wokeness）滲透與反猶太主義影響，不僅要求校方接受招生與聘僱監督，更威脅削減數十億美元補助，雙方爭端甚至擴及學術限制與簽證審查。

儘管法律攻防仍在持續，聯邦政府正持續尋找新的施壓方式，包括限制哈佛招收國際學生和禁止資助現役軍人前往該校就讀，並對哈佛的招生程序展開調查。