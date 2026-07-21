美國強化國防供應鏈管制 嚴限中國等非盟國關鍵材料

美國總統川普今天簽署行政命令，緊縮國防承包商向中國、俄羅斯等「非盟國」採購關鍵礦產與敏感材料。這項2027年1月起生效的新規定，將使得類似採購的豁免申請更加困難。

法新社報導，這項命令規定，自2027年1月起，企業若要自「非盟國外國」取得敏感材料，申請豁免時須證明已窮盡一切努力尋找符合規定的品項，或證明確實無法取得此類材料。

「非盟國外國」通常是指中國、北韓、俄羅斯及伊朗。

中國是全球最大的稀土生產國與精煉國，稀土對從電動車到飛彈導引系統等高科技產品都至關重要。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，承包商還必須詳細說明，如何將這類「不合規定」的敏感材料自國防供應鏈中移除的步驟，並訂定執行時間表。

目前，美國國防供應鏈若要採購來自中國等國家的部分稀土磁鐵，仍可透過豁免管道取得。

川普今天簽署的這項命令，也要求戰爭部長責成承包商及分包商，繪製出具有國家安全考量的關鍵供應鏈圖，相關指引也須於6個月內訂定。

白宮全球供應鏈資深主任卡普里（David Copley）在聲明中說：「如果戰爭部不清楚其關鍵材料、零組件與軟體來自何處，美國就無法主宰現代戰場。」

納瓦洛說：「這不是文書作業，這是戰場準備工作。」