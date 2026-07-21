紐約市長研擬出手逮人 川普保證內唐雅胡不會被捕

美國總統川普今天矢言，以色列總理內唐雅胡前往紐約出席聯合國峰會時不會面臨逮捕。紐約新任市長曼達尼先前聲稱正在研究相關逮捕行動的可行性。

法新社報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）坦言，他不確定自己是否有權力下令警方逮捕外國領袖，但他表示正在與法律團隊討論相關事宜，為9月即將登場的聯合國大會做準備。

川普在社群媒體發文指出：「內唐雅胡（BenjaminNetanyahu）在美期間，絕不會以任何形式或方式遭到逮捕。他正在與伊朗伊斯蘭共和國作戰。」

總部位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）於2024年表示，有合理依據相信，在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動殘暴的跨境襲擊後，內唐雅胡對以色列在加薩地帶行動中涉嫌犯下的戰爭罪及違反人道罪負有責任。

曼達尼昨天告訴「紐約時報」：「我認為總理內唐雅胡應該被送到海牙。他是一名遭國際刑事法院指控的戰爭罪犯。」

據路透社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）的貼文中並未點名曼達尼，但他肯定以色列在對抗伊朗的戰爭中所做的貢獻。

曼達尼在昨天播出的專訪中提到，紐約市法務部門正在積極評估法律許可的範圍。

依照慣例，內唐雅胡每年9月都會前往紐約，參加聯合國大會的全球領袖年度聚會。