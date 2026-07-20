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坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」原因曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。美聯社
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。美聯社

紐約時報報導，美國總統川普19日鬆口承認，卡達捐贈、作為新空軍一號的波音747豪華客機，安全防禦能力不如原本專為總統出行打造的空軍一號，近期將暫停服役並送去全面升級至最高規格，暗示可能增設防禦能力。先前紐時踢爆這架贈機並未配備先進的反飛彈防禦能力，引發美國司法部追查洩密官員並傳喚相關記者。

川普19日搭乘這架波音747-800客機從新澤西州返回華府，隨行記者問及這架飛機並未配備反飛彈防禦系統，為何仍選擇搭乘。

川普回應，這架飛機有很多功能，「但就我了解，大概一個月左右，這架飛機要送去全面升級，達到最高規格。」

川普稱，改裝約需一個月，但並未說明將增設哪些系統，白宮也未進一步交代確切時程。

紐時指，川普的說法似乎承認，卡達贈機的安全措施不及從設計之初便以空軍一號為用途打造的舊型總統專機。目前尚不清楚川普所指的升級項目，也無法確認約一個月完成改裝是否切合實際。

這架卡達贈送、機齡約14年的客機，先前經過耗資不菲但相對倉促的改裝，才獲准作為總統座機使用。川普近兩周前曾搭乘它前往土耳其出席北約峰會，但返程改搭舊型空軍一號。紐時報導，特勤局當時曾建議他改搭防護能力較完整的舊專機。

波音專為美國總統打造的空軍一號，目標是成為「空中白宮橢圓辦公室」，配有反飛彈反制系統，機上線路也經過強化，可降低核攻擊所引發電磁脈衝的影響，另具備空中加油及醫療設施。相較之下，卡達贈機缺少部分舊型空軍一號已配備的先進系統。

政府官員將這架客機定位為「過渡用」專機，在波音承製、但交付一再延誤的兩架新空軍一號到位前使用。川普也曾表示，卸任後計畫將這架飛機納入其總統圖書館。

紐時7月稍早爆料卡達贈機缺乏部分防禦系統後，白宮要求聯邦調查局調查消息來源。報導刊出約24小時後，聯邦探員親自前往多名相關記者住處送達傳票，要求他們赴聯邦大陪審團作證。

卡達 川普 紐時

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