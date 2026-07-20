范斯夫婦4寶誕生 美國逾150年來現任副總統首例

美國副總統范斯（JD Vance）與妻子、第二夫人烏沙．范斯今天宣布喜獲麟兒，迎來兩人的第4個孩子，這也是美國150多年來，首次有現任副總統在任內有子女誕生。

美聯社報導，亞歷克．尼爾．范斯（Alec NeelVance）是在今天出生，家中還有3位哥哥姊姊，分別為9歲的伊旺（Ewan）、6歲的維維克（Vivek）與4歲的米拉貝爾（Mirabel）。

范斯在社群媒體發布他與妻子共同署名的聲明，宣布4寶誕生的喜訊。聲明寫道：「我們懷著興奮的心情宣布，我們的寶貝兒子亞歷克．尼爾．范斯今天早上出生。烏沙（Usha Vance）與寶寶都平安健康，孩子們也對小弟弟的到來感到無比興奮。」

他們向華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）與白宮醫療團隊的醫師與工作人員表達感謝。

這位共和黨籍副總統的家庭成員擴張，與他熱切倡導美國人多生小孩的立場一致。他也表示，他的好友、保守派運動人士柯克（Charlie Kirk）2025年遭殺害，是促使他決定再生一胎的原因之一。

范斯曾表示，柯克的遺孀艾瑞卡．柯克（EricaKirk）告訴他們，她多希望在她的丈夫於去年9月在猶他州遇刺前，能和他再多生超過兩個小孩，這番話促使兩人決定再增添新成員。

曾在美國陸戰隊服役的范斯，於2021年競選俄亥俄州聯邦參議員展開政治生涯時，曾多次對美國出生率下降表達憂慮。成為副總統時，他2025年在華盛頓舉行的「為生命遊行」（March for Life）反墮胎集會上表示，「我希望美國能有更多寶寶」。

現年41歲的范斯在海外出訪時，40歲的烏沙與他們的小孩經常隨行陪同。他的小孩們搭乘空軍二號（AirForce Two）的過夜班機時，常穿著睡衣登機。

烏沙是印度移民的女兒，曾任律師，也曾在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）手下擔任書記官，先前已因丈夫的身分而受到大眾關注。她今年1月宣布懷孕後，讓這個消息進一步受到矚目，因為美國位居最高公職的官員中，很少有人在任內增添家庭成員。

上一次有現任副總統升格為父親，要追溯到19世紀。

根據白宮歷史協會（White House HistoricalAssociation），柯法克斯（Schuyler Colfax）擔任副總統時，他與他的第2任妻子艾倫．韋德（Ellen Wade）於1870年生下他們的兒子史凱勒．柯法克斯三世（Schuyler Colfax III）。白宮歷史協會表示，再往前推數10年，凱爾洪（John C. Calhoun）在擔任副總統時，與他的妻子佛洛里德．博諾（Floride Bonneau）於1829年生下兒子威廉（William）。

范斯家庭的新成員，是總統川普政府高層最近出現一波迷你嬰兒潮的一員。白宮副幕僚長米勒（StephenMiller）的妻子凱蒂．米勒（Katie Miller）最近剛生下兩人的第4個孩子，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）也在5月生下她與丈夫里奇歐（NicholasRiccio）的第2個小孩。