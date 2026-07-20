聽新聞
0:00 / 0:00
魯比歐：習近平9月訪美行程照常推動 未受川普指控干預大選影響
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，中國國家主席習近平預定9月訪問美國的行程仍依照計畫推動，儘管川普政府在上周指控中國大陸干預美國選舉
魯比歐在啟程前往馬尼拉出席東協外長會議前向媒體表示：「我們預期這趟訪美行程將於9月舉行。他們（中方）仍持續派遣團隊前來進行相關準備。除此外，我沒有聽到更多的消息。」
美國總統川普上周指控中國政府透過竊取2.2億筆美國選民資料，干預美國2020年總統大選。不過，美國情報機構先前已經駁斥這項指控，認定缺乏證據支持。
川普再次提出這項指控的時機，正值習近平計劃數月後訪問美國之前。這次訪問是美中雙方致力於穩定雙邊關係、維持去年達成貿易休戰協議的重要一環。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。