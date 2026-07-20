魯比歐：習近平9月訪美行程照常推動 未受川普指控干預大選影響

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，中國國家主席習近平預定9月訪問美國的行程仍依照計畫推動，儘管川普政府在上周指控中國大陸干預美國選舉

魯比歐在啟程前往馬尼拉出席東協外長會議前向媒體表示：「我們預期這趟訪美行程將於9月舉行。他們（中方）仍持續派遣團隊前來進行相關準備。除此外，我沒有聽到更多的消息。」

美國總統川普上周指控中國政府透過竊取2.2億筆美國選民資料，干預美國2020年總統大選。不過，美國情報機構先前已經駁斥這項指控，認定缺乏證據支持。

川普再次提出這項指控的時機，正值習近平計劃數月後訪問美國之前。這次訪問是美中雙方致力於穩定雙邊關係、維持去年達成貿易休戰協議的重要一環。