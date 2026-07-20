紐約市長擬聯大逮人 以總理辦公室批應專注市政

以色列總理尼坦雅胡辦公室今天譴責紐約市長曼達尼（ZohranMamdani），因曼達尼表示他正在考慮是否在即將登場的聯合國高峰會期間逮捕這位以色列領導人。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在社群平台X官方帳號發文寫道：「曼達尼先生應該專注於解決他的政策對紐約造成的損害。」

「跟卡林汗（Karim Khan）一樣，曼達尼似乎有意轉移大眾對他愚蠢行為的注意力，並攻擊這個猶太國家、也是中東唯一民主國家的領袖。」

曼達尼在昨天刊出的專訪中表示，他正在諮詢紐約市的法律團隊，以了解市長指示警方拘留外國領袖的權限範圍，他這裡指的是尼坦雅胡。

曼達尼告訴「紐約時報」：「我認為總理尼坦雅胡應該被送到海牙。他是一名遭國際刑事法院（International Criminal Court）指控的戰爭罪犯。」

他說：「法律允許我在紐約市做什麼，我們就會做什麼。」

尼坦雅胡辦公室今天對曼達尼與國際刑事法院展開反擊。

尼坦雅胡辦公室表示：「國際刑事法院是一個袋鼠法庭（意指不公正的非法法庭），對美國人或以色列人沒有管轄權。針對總理尼坦雅胡的虛假逮捕令，是由名譽掃地的前國際刑事法院檢察官卡林汗發布的。」

尼坦雅胡辦公室補充表示，這個逮捕令是在卡林汗遭控不當性行為的幾天前發布，並稱這「顯然是卡林汗試圖轉移公眾注意力並尋求規避審查的手段」。

曼達尼過去曾矢言，將派遣紐約市警察局執行國際刑事法院對遭通緝領導人的逮捕令，包括尼坦雅胡或俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

讓全球領袖齊聚一堂的聯合國大會，9月將在紐約聯合國總部登場。

總部設於海牙的國際刑事法院2024年表示，有合理的理由相信，尼坦雅胡應對以色列在加薩展開攻勢期間涉嫌犯下的戰爭罪與違反人道罪負責。這場攻勢是在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動殘暴的跨境襲擊後展開。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）迅速譴責曼達尼。達諾在社群平台X上寫道：「曼達尼沒有專注於他身為市長的職責，也沒有正視他城市中日益高漲的反猶太主義浪潮，反而透過攻擊以色列國來煽動敵意、吸引媒體關注。」

他說：「這不會改變任何事。以色列總理尼坦雅胡將前往紐約，自豪地在聯合國大會發表演說，並在全世界面前闡述以色列的真相，以及堅定捍衛公民的權利。」

「如果有人該被逮捕，那應該是紐約市長曼達尼。」