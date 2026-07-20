美42州142場串聯抗議 反對建AI資料中心

人工智慧（AI）需求成長，全美各地近來大舉興建資料中心。反對人士十八日在四十二州發動一四二場串聯抗議，展現對AI基礎設施迅速擴張的不滿，這也是此類行動首次全美串聯。

路透十八日報導，過去一年反對大舉興建資料中心的浪潮持續升溫並撼動美國地方政治。這些分散的抗議，在右翼民間政治運動「茶黨」前領袖艾美．克里莫共創的「人類優先」組織串聯下，同步發聲。

克里莫預料，資料中心將成為美國十一月期中選舉及後年總統大選的關鍵議題。人類優先宣稱資料中心的擴張「不受監督」，對民眾自由的侵犯「無法接受」。

在維吉尼亞州弗雷德里克斯堡，一名參加抗議的年輕男子舉牌寫著，「我們靠水、而非資料數據維生」。在亞特蘭大，一小群抗議人士手持標語寫道，「喬治亞州從未投票同意興建超大型AI資料中心」。

人類優先負責公關的「向右看齊」總裁巴隆說，全國及各城市抗議人數的統計，尚無法立即取得。主辦單位表示，部分鄉村地區與亞特蘭大等主要城市的出席人數低於預期。

反對資料中心是少數能讓不同意識形態美國人團結的議題。路透最新民調顯示，僅三分之一美國人認同目前資料中心的興建速度；僅一成四支持在自己社區興建資料中心。

資料中心興建熱點、共和黨大本營德州有十八場抗議，居各州之冠；搖擺州喬治亞州則有十一場；民主黨占優勢的加州則有八場；搖擺州賓州及偏共和黨的佛羅里達與印第安納則各有七場。

協助主辦加州沙漠地區帝國郡抗議活動的德爾索說，當地擬議中的資料中心，每年可能自科羅拉多河取用約九點八四億公升的水，「為了AI耗用這麼多淡水，簡直反烏托邦」。他還說，氣溫雖飆破攝氏卅八度，活動仍有約五十人出席。

水資源雖常被視為民眾首要關切議題，但業界指稱，資料中心用水量並不如其他產業顯著。遊說團體「資料中心聯盟」總裁李威說，資料中心產業將持續與政策制定者、利害關係人及居民合作，確保有助而非拖累其所在地區，同時盡量減輕對家庭與企業的負面衝擊。