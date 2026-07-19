川普：共和黨應將伊朗 納入俄羅斯制裁法案

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文表示，共和黨應將伊朗納入已故黨籍聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）生前支持的俄羅斯制裁法案。

以色列時報報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）指出：「共和黨人應把伊朗納入俄羅斯制裁法案。這是葛蘭姆當初想做的，而且本來就要實現。這一點至關重要!」

這項獲得共和黨與民主黨超過60名參議員支持的提案，將對採購俄羅斯石油和天然氣的國家實施百分之百的「二級制裁」（secondary sanction），同時鎖定旨在規避制裁的俄羅斯「影子艦隊」（ShadowFleet）。