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加拿大省長反擊川普批滅火不力 暗示木材免關稅可幫上忙

中央社／ 多倫多18日綜合外電報導

加拿大安大略省森林大火肆虐，濃煙影響美國多州，引發美國總統川普怪罪。安大略省省長福特今天表示，加方為結束這場「可怕情況」所做努力遭到批評，「完全令人無法接受」。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文稱，加拿大對森林管理不稱職，導致美國受到影響。他並表示，將把美方應付相關汙染所付出的「不計其數成本」，計入對加拿大加徵的關稅。

加拿大目前已燃燒林地面積接近285萬公頃，遠低於過去5年平均。但風勢將煙霧往南吹，越過國界進入美國，導致數州發布空氣品質及健康警報。

安大略省（Ontario）是加拿大人口最多省分。福特（Doug Ford）今天在記者會上表示，當地仍有65萬5000公頃林地正在燃燒，「我們正努力度過這一切」。

他進一步說，如果今天換作是美國面臨野火，「我們會往南前去支援我們的鄰國」。

福特並暗示，若川普希望加拿大清理森林，反而應該取消對加拿大軟木材課徵的關稅。

他說，加拿大軟木材銷美若能享有免關稅，「會讓我們現正面臨的問題解決許多」。

加拿大自然資源署（Natural Resources Canada）今天表示，過去一夜全境通報新增69起野火，使得總數達到955起。其中一些最猛烈火勢發生在安大略省人煙稀少的西北部。

加拿大 川普 火災

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