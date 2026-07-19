反對大舉興建資料中心 全美42州爆發142起抗議

面對人工智慧（AI）需求成長，全美各地近來大舉興建資料中心。反對人士今天在42州發動142場抗議，展現對AI基礎設施迅速擴張的不滿，這也是此類行動首次於全國串聯。

路透社報導，過去一年，反對大舉興建資料中心的浪潮持續升溫並撼動地方政治。這些分散的抗議，今天在現代茶黨（Tea Party）前領袖克里莫（Amy Kremer）共創的「人類優先」（Humans First）串聯下同步發聲。

此組織宣稱資料中心的擴張「不受監督」，對民眾自由的侵犯「無法接受」，它將日益壯大的反對聲浪等同於2009年興起，旨在抗議稅負過重及政府權力過度擴張的右派民粹運動。

在維吉尼亞州弗雷德里克斯堡（Fredericksburg），一名年輕男子舉牌寫著：「我們靠水而非數據維生。」在亞特蘭大，一小群抗議人士手持標語寫道：「喬治亞州從未投票同意興建超大型AI資料中心。」

負責「人類優先」公關事務的「向右看齊」（Right Turn Strategies）總裁巴隆（Chris Barron）表示，全國及各城市抗議人數的統計，尚無法立即取得。

活動籌辦者表示，部分鄉村地區與亞特蘭大等主要城市的出席人數低於預期。不過「人類優先」仍讚揚社區行動派的努力。巴隆說：「我們對出席人數感到振奮。」

反對資料中心是少數能讓不同意識形態美國人團結的議題。路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，僅約1/3美國人認同目前資料中心的興建速度；只有14%受訪者支持在自己社區興建資料中心。

像是在資料中心的興建熱點，共和黨大本營的德州就有18場抗議，居各州之冠；搖擺州喬治亞則有11場；民主黨占優勢的加州則有8場；搖擺州賓州及偏共和黨的佛羅里達與印第安納則各有7場。

立場偏左的德爾索（Ivan DelSol）協助帶領加州沙漠地區帝國郡（Imperial County）的一場抗議，當地擬議中的資料中心，每年可能自科羅拉多河取用約9億8400萬公升的水。

德爾索說：「為了AI耗用這麼多淡水，簡直是反烏托邦。」他後來補充說，儘管氣溫飆破攝氏38度，活動仍有約50人出席。

儘管水資源經常被視為民眾首要關切議題，尤其是在缺水地區，但業界表示資料中心用水量，不如其他產業顯著。

遊說團體「資料中心聯盟」（Data Center Coalition）總裁李威（Josh Levi）表示，資料中心產業將持續與政策制定者、利害關係人及居民合作，確保有助而非拖累其所在地區，同時盡量減輕對家庭與企業的負面衝擊。

克里莫雖將目前行動比擬為2009年茶黨運動初期，但她表示對資料中心的不滿並無黨派之分。「他們只是有一天醒來，發現自己的社區將出現這個龐然大物，而他們並不想要這個東西。」

克里莫預測，資料中心將成為美國11月期中選舉及2028年總統大選的關鍵議題。