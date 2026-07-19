白宮將設獨立AI監管機關

美國政府正研議一套AI監管計畫，將延請獨立監管官員審查AI模型的安全性，以化解各界疑慮。

彭博資訊報導，知情人士透露，這項提案由財政部長貝森特協助擬定，若付諸實施，未來可能成立獨立部門監管AI，並向證管會匯報，運作方式與金融業監管局類似。這項計畫目前正由白宮幕僚長威爾斯檢視，尚未呈交美國總統川普過目。

若採取這個做法，可能讓AI實驗室更確定政府監管方向。川普政府上月對Anthropic下達出口禁令，導致該公司暫停非美國地區用戶存取Fable 5和Mythos 5模型；OpenAI在釋出最新版Sol模型後，也應政府要求大幅修改。這兩家AI公司都批評政府過度干預，將延緩尖端AI系統的推出。

這項提案指在安撫設法將AI資安風險降到最低的華爾街公司，以及對政府監管亂無章法氣餒的矽谷企業。研議中的框架可望讓金融業與科技業在參與制訂安全標準上，都扮演更重要角色。

白宮官員表示，川普政府正考慮多項提案，以鞏固美國的AI領導地位。

中國大陸新創公司月之暗面17日發表新Kimi K3模型，直接挑戰Anthropic和OpenAI昂貴的系統，加深投資人憂慮美國AI產業砸重金投資AI晶片和資料中心的趨勢可能難以為繼。