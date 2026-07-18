不滿AI資料中心快速擴張 全美至少125地點串聯抗議

反對快速推進興建資料中心人士計劃今天在美國至少125個地點抗議。人工智慧（AI）基礎設施持續擴張引發的不滿過去一年不斷升溫，撼動地方政治，這是首次全國性協調行動。

路透社報導，這場抗議由名為「人類優先」（Humans First）的草根性組織協調，這個團體由現代茶黨（Tea Party）運動前領導人共同創立。此人將日益壯大的反資料中心運動與2009年興起、強烈抨擊過度課稅和政府權力膨脹的右翼民粹運動相提並論。

抗議人士將集會反對「不受控的」資料中心擴張，以及「對我們自由不可接受的侵犯」。

各市鎮、各郡一直處在反資料中心計畫的前線，有些案子即使居民反彈或者缺乏監督，地方官員仍與開發商簽署保密協議予以通過。可能發生的電費上漲、水資源分配和汙染等問題引發民怨日益沸騰，各州和聯邦層級政治人物現在正忙於因應。

反資料中心已經成為少數能夠團結美國不同意識形態民眾的議題之一。

根據路透社和益普索（Ipsos）6月進行的民調，僅1/3美國人贊同當前資料中心在美國的建設速度；僅14%受訪者支持在自己社區興建資料中心，用於支援Meta、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及馬斯克（Elon Musk）的xAI等科技業者的AI計畫。