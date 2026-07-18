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美國會議員致函證管會 籲限美方資本流入中國大陸軍企

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國兩位共和黨籍國會議員致函證券管理委員會（SEC）主席，他們要求證管會考慮限制美方資本流入在美上市的中國公司，以保護美國國家安全。

美國之音（VOA）報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天公布他與聯邦參議員史考特（Rick Scott）昨天寫給美國證券管理委員會主席艾特金斯（Paul Atkins）的信函。

信件內容要求限制上市中國公司進入美國資本市場，以保護美國的經濟和國家安全。

兩位共和黨議員於信中提到，美國戰爭部今年6月8日公布更新版「1260H清單」，亦即「中國軍事企業清單」。五角大廈在去年的清單基礎上，增列65家實體。

他們寫道：「我們謹敦促證管會考慮在其現有權限內，有可能採取哪些行動來妥善應對這些公司進入美國資本市場並籌集資金的問題，此類資金可能用於支持中國人民解放軍的現代化努力。」

五角大廈上個月公布最新「1260H清單」，將阿里巴巴及百度等在美國上市的知名中國企業，列入被認定與中國軍方有關聯或支持中國軍方的企業名單。

穆勒納爾和史考特更於信中表示，依照現有法律授權，美國證管會有權制定防止詐欺與操縱行為的規則，且有權讓不符合要求的外國公司暫停交易。

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