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中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了美國國內政治

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）5月15日結束北京中南海訪問行程離去時，向中國國家主席習近平示意。法新社
美國總統川普（右）5月15日結束北京中南海訪問行程離去時，向中國國家主席習近平示意。法新社

美國總統川普5月訪中期間，在國宴上舉杯稱中國國家主席習近平是「我的朋友」，還說習近平9月底回訪華府的舞台已經搭好。不過，他16日晚間在黃金時段演說中語調一轉，指控中國實施「史上最大規模的選舉資料入侵行動」。但專家認為，這番言論可能不至於影響川普試圖經營的川習關係。

紐約時報報導，川普在16日的演說中公布解密文件，聲稱文件顯示中國曾干預美國大選。實際資料卻未揭露北京干預行動的任何全新或有力資訊，美國情報評估也指出，沒有證據顯示中國曾採取行動影響2020年大選結果。因此，如今的問題不在川普的指控是否具有實質根據，而是這番言論是否會擾亂他一直試圖與習近平建立的關係。

專家認為，答案可能是否定的。川普的演說顯示，即使涉及世界另一個超級強權，他仍可能迅速擱置外交目標，以求在國內事務上取得短期優勢。川普正拚命推動一項選舉監管法案在國會過關。他在2016年競選總統時也曾把中國塑造成威脅，2020年疫情削弱他的連任機會時，又採取相同手法。

這次面對川普的指控，中國政府似乎處之泰然，官媒鮮少報導他的言論，外交部發言人林劍被問及此事時也僅做出制式回應，其中「停止為選舉目的污衊及栽贓中國」一語，顯示中方認為川普的指控著眼於美國國內政治，並非政策轉向的前兆。

布魯金斯研究所中國中心專家何瑞恩（Ryan Hass）指出：「從中國低層級且照本宣科的回應來看，我確信中方明白，川普的言論幾乎完全著眼於美國國內政治。除非川普接下來採取遠超昨晚言論的行動，否則我不認為他的演說會對雙邊關係造成長期影響。」

一名白宮官員面對詢問時僅表示，習近平9月訪問華府的計畫仍在推進；CNN則補充，至於川普是否會就他所稱的歷史性大規模資料外洩事件懲罰中國，該名官員未予回應。國務卿魯比歐下周前往菲律賓首都馬尼拉時，預料將討論這場峰會的主要議題，並計畫在東南亞國家年度會議場邊，與中國外交部長王毅會晤。

川普17日在紐約出席世界盃決賽前活動時，還拋出美中共同主辦的想法，沒再提起中國介選的事。國際足總已將2030年世界盃舉辦權授予西班牙、葡萄牙和摩洛哥在內的六國聯合組委會。沙烏地阿拉伯則被選為2034年世界盃的主辦國。美中若要共同主辦，也得等到2038年。

紐約時報指出，川普很少談論人權或民主，目前的優先要務是力促今年與習近平舉行一連串會晤；他也一直熱中與世界領導人舉行充滿外交排場的活動。為確保會晤順利進行，儘管國會已支持一項價值140億美元的對台軍售案，川普仍決定暫停最終批准。

華府史汀生中心學者孫韻表示，無論美國總統發表什麼言論，中國官員都不認為雙邊關係出現任何根本變化。他們仍認為，美中正進行一場長期競爭，美國這個20世紀的超級強權逐漸衰落，中國則將取而代之。

川普 美國 習近平

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