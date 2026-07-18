川普怪加拿大野火煙霧南飄 擬將損失計入關稅

美國總統川普今天將蔓延至美國各地的野火霧霾歸咎於加拿大，並表示他將把處理汙染所產生的「難以估算成本」，疊加在對加拿大商品課徵的現有關稅上。

路透社報導，加拿大數百起火災產生的濃煙，昨天與今天籠罩了從美國中西部到東北部的一大片地區，促使有關當局提醒居民待在室內。

與加拿大總理卡尼（Mark Carney）針鋒相對的川普表示，他將致電這位加拿大領導人，詢問他打算如何因應這個「完全無法接受」的局面。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「我們將讓加拿大為他們未妥善維護森林負責…美國正無端受到骯髒、汙染且不健康的空氣入侵。」

「這是蓄意疏忽，且已成為每年常態，為美國帶來數十億美元的損失，這些汙染所產生的成本，勢必得疊加在加拿大正在繳納的關稅之中。」

然而，氣候專家指出，近年來森林變得更乾燥，進而引發更多野火，是氣溫上升所致。加拿大擁有全球面積最大的森林之一。

卑詩省（British Columbia）湯普森河大學（Thompson Rivers University）研究森林野火的教授弗蘭尼根（Mike Flannigan）表示：「隨著氣候暖化，我們看到更多助長火勢蔓延的炎熱、乾燥、多風與更極端的天氣，未來也將看到更多火災。」

川普是在2025年上任不久後，對加拿大數種關鍵進口產品實施關稅。

卡尼辦公室未立即回覆置評請求。卡尼昨天表示，美國可以採取更多措施對抗氣候變遷，而氣候變遷正導致全球氣溫升高，並使極端高溫天氣變得愈加頻繁。