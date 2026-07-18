快訊

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

美軍連轟伊朗7夜！2油輪行經荷莫茲雷區爆炸起火 德黑蘭揚言「全面進攻」

坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

聽新聞
0:00 / 0:00

川普怪加拿大野火煙霧南飄 擬將損失計入關稅

中央社／ 渥太華17日綜合外電報導
受到加拿大野火濃煙影響，華府地區面臨高溫以及嚴重空污。路透
受到加拿大野火濃煙影響，華府地區面臨高溫以及嚴重空污。路透

美國總統川普今天將蔓延至美國各地的野火霧霾歸咎於加拿大，並表示他將把處理汙染所產生的「難以估算成本」，疊加在對加拿大商品課徵的現有關稅上。

路透社報導，加拿大數百起火災產生的濃煙，昨天與今天籠罩了從美國中西部到東北部的一大片地區，促使有關當局提醒居民待在室內。

與加拿大總理卡尼（Mark Carney）針鋒相對的川普表示，他將致電這位加拿大領導人，詢問他打算如何因應這個「完全無法接受」的局面。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「我們將讓加拿大為他們未妥善維護森林負責…美國正無端受到骯髒、汙染且不健康的空氣入侵。」

「這是蓄意疏忽，且已成為每年常態，為美國帶來數十億美元的損失，這些汙染所產生的成本，勢必得疊加在加拿大正在繳納的關稅之中。」

然而，氣候專家指出，近年來森林變得更乾燥，進而引發更多野火，是氣溫上升所致。加拿大擁有全球面積最大的森林之一。

卑詩省（British Columbia）湯普森河大學（Thompson Rivers University）研究森林野火的教授弗蘭尼根（Mike Flannigan）表示：「隨著氣候暖化，我們看到更多助長火勢蔓延的炎熱、乾燥、多風與更極端的天氣，未來也將看到更多火災。」

川普是在2025年上任不久後，對加拿大數種關鍵進口產品實施關稅。

卡尼辦公室未立即回覆置評請求。卡尼昨天表示，美國可以採取更多措施對抗氣候變遷，而氣候變遷正導致全球氣溫升高，並使極端高溫天氣變得愈加頻繁。

加拿大 川普 火災 關稅

延伸閱讀

加拿大野火失控濃煙襲美！多倫多嚴重空污天空變黃 數千人急撤離

加拿大野火霧霾南飄 美天空變色 空汙嚴重

紐約熱浪+野火霧霾 市府預警暑害、空汙促減少外出

加拿大野火濃煙襲美多州 空污嚴重官方籲民眾待室內

相關新聞

早幾毫秒看川普發文要多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

美國總統川普的社群媒體貼文經常牽動股市、匯市及油市等金融市場。川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團（TMTG）16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。知情人士透露，川普媒體曾討論向華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬美元（台幣約318.5萬元）的「Truth API」訂閱費。

美緊縮簽證 防堵長期居留…外籍生最多四年、大陸記者90天

美國政府16日取消實施近半世紀、適用於外籍學生、交流訪客及外國媒體人員的「依身分停留」（D/S）制度，改採固定停留期限管理，外籍學生在美停留原則上以四年為上限，整體上更加緊縮。美國總統川普16日在演說中還指控，中國介入美國2020年總統大選，路透分析，這可能危及美中脆弱的休戰局面。

川普社群付費戶 可先看貼文

川普家族掌控的川普媒體與科技集團（TMTG）16日宣布推出一項服務，讓社群平台Truth Social的付費客戶能比一般民眾早幾毫秒看到川普發文。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。