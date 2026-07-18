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川普發文「搶先看」要付多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

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早幾毫秒看川普發文要多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日搭乘VC-25A舊空軍一號抵達英國米爾登霍爾空軍基地，改搭較新的VC-25B新空軍一號返回華府。專機起飛後不久，他向媒體談話時，舉起自己在真實社群發布的空軍一號相關貼文列印本。法新社
美國總統川普8日搭乘VC-25A舊空軍一號抵達英國米爾登霍爾空軍基地，改搭較新的VC-25B新空軍一號返回華府。專機起飛後不久，他向媒體談話時，舉起自己在真實社群發布的空軍一號相關貼文列印本。法新社

美國總統川普的社群媒體貼文經常牽動股市、匯市及油市等金融市場。川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團（TMTG）16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。知情人士透露，川普媒體曾討論向華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬美元（台幣約318.5萬元）的「Truth API」訂閱費。

路透報導，「Truth API」是一項付費授權資料串流服務，讓銀行和交易公司能以最快速度取得真實社群10個最具影響力帳號的貼文，號稱付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒率先取得發文內容，但推出時未公布定價。知情人士並表示，川普媒體除曾討論將月費最高訂為10萬美元，近幾周也提出優惠方案，若客戶簽訂3年合約，月費可降至6萬美元（台幣約191萬元）。

這項服務是川普媒體跨足資料授權業務的第一步，可望開闢新營收來源，卻隨即招致民主黨人批評。參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示，這項服務將讓川普家族受益，並「讓華爾街交易員發財」。白宮被問及魏登言論時，轉由川普媒體回應，後者未立即答覆置評要求。

金融時報16日稍早已報導川普媒體討論每月最高10萬美元訂閱費；消息人士表示，對高頻交易公司而言，取得「Truth API」服務至關重要，因為僅數毫秒的速度優勢，就可能在大額交易中帶來數十萬美元獲利。

不過，批評人士質疑，川普及他的家人是否試圖從川普政府宣布的政策中獲利，以增加自身財富。無黨派監督組織「公民責任與道德組織」主席薛曼（Donald Sherman）表示，付費客戶可更快取得川普貼文，川普本人則能從收費中受益，因此這項服務「普遍被視為不道德」，但依現有公開資訊，仍難判定是否違法。

川普 美國 金融時報

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美緊縮簽證 防堵長期居留…外籍生最多四年、大陸記者90天

美國政府16日取消實施近半世紀、適用於外籍學生、交流訪客及外國媒體人員的「依身分停留」（D/S）制度，改採固定停留期限管理，外籍學生在美停留原則上以四年為上限，整體上更加緊縮。美國總統川普16日在演說中還指控，中國介入美國2020年總統大選，路透分析，這可能危及美中脆弱的休戰局面。

川普社群付費戶 可先看貼文

川普家族掌控的川普媒體與科技集團（TMTG）16日宣布推出一項服務，讓社群平台Truth Social的付費客戶能比一般民眾早幾毫秒看到川普發文。

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